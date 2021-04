¿Cómo reconocer si el mensaje de su cita para la vacunación contra el covid-19 es real o falso?

Ecuador continúa en la fase uno del Plan Vacunarse, en el cual se da prioridad al personal sanitario que no se inmunizó en el piloto, adultos mayores, policías, militares, bomberos, docentes, entre otros. Comenzó el primer día de marzo y finalizará el 20 de mayo del 2021.

En esta etapa se prevé inocular a un aproximado de dos millones de personas. Hasta el miércoles 14 de abril del 2021 se han colocado 324 844 primeras dosis y 142 782 segundas, según información de la Cartera.



En total son 467 626 de 1,5 millones de fórmulas que han llegado al país de las proveedoras: Pfizer-BioNtech, Sinovac y AstraZeneca, por medio de Covax Facility. Es decir, se ha ocupado el 30,1%.



La mayoría se ha colocado en la zona 9, que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, han sido 101 716 fórmulas. Le siguen la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y Samborondón, con 77 967.



Los problemas en los puntos de vacunación continúan. Ayer, jueves 15 de abril del 2021, se registraron nuevamente largas filas en los colegios Central Técnico y Benalcázar, en el norte de Quito. En fotos y videos colgados en redes sociales se observaba a adultos mayores y sus familiares esperando en los exteriores para acceder a la dosis.



Esto -asegura Jorge Wated, secretario del Gabinete- obedeció a mensajes falsos que les llegaron a varias personas. El texto decía “Amigos si tienen adultos mayores (65 para arriba) que aún no han sido vacunados, se pueden acercar el día de hoy a la 1:30 pm con un formulario y cédula. Es la primera dosis de Coronavac (Sinovac)”.



Estos mensajes no eran reales. El Ministerio de Salud también aclaró, por medio de su cuenta de Twitter, que "cualquier ciudadano mayor a 90 años puede acercarse a partir de las 15:00 para poder planificar la inmunización. Si tenemos viales disponibles de acuerdo al porcentaje de ausentismo, que es hasta el 30%, la prioridad de vacunar será a los adultos mayores de 90 años y más".



¿Cómo es el mensaje que reciben quienes se inscribieron en la página?



El número de remitente es esencial. La información se emite desde el 1570 y es un mensaje vía SMS.



El texto comienza con la entidad que informa, es decir, el Ministerio de Salud Pública o sus siglas MSP.



A continuación, está el nombre del inscrito.



Luego de ello está el texto que dice: “su cita en Plan Vacunar EC está agendada para la fecha, hora y lugar indicados.



Finalmente se aconseja: “favor acudir 30 minutos antes”.



Las personas también pueden ingresar a la página web citas.med.ec para verificar si ya está agendado el turno para la inoculación. En ese espacio debe colocar la cédula del ciudadano inscrito y la fecha de expedición.



Otra de las opciones es comunicarse al ‘call center’ del Ministerio o 171. Luego marque la opción cinco y posteriormente la uno. Allí le pedirán el número de cédula. Debe esperar unos minutos y le contesta una operadora que le pedirá nuevamente la cédula del registrado.



Allí le dirán si el proceso de registro ha sido completado de forma exitosa o no. También le contestarán dudas, como ¿qué hacer si la persona no puede ir en la fecha y hora indicadas? o ¿si el mensaje de la cita solo llega por SMS o por correo electrónico?.