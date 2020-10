13 recomendaciones para viajar vía aérea en este feriado del 9 de octubre

LEA TAMBIÉN

La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) recordó hoy, 9 de octubre del 2020, a los usuarios que viajen vía área que deben cumplir con el protocolo preparado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para los aeropuertos del país.

Mediante un boletín de prensa, la DGAC señaló que los usuarios del transporte aéreo de vuelos domésticos deben tomar en cuenta varios detalles.



Para quienes tienen como destino la ciudad de Guayaquil deberán llenar una ficha epidemiológica covid-19, por disposición de la autoridad municipal del Puerto Principal.



Los turistas que deseen ingresar a las islas Galápagos, en cambio, deberán presentar una prueba RT-PCR.



Mientras que, en el resto de aeropuertos en vuelos domésticos no hay restricciones y no se deben llenar formularios o presentar pruebas del covid-19.



Para el ingreso a la terminal área:



1.- Los pasajeros deben utilizar la mascarilla de forma correcta, aplicar gel alcohol en sus manos y desinfectar su calzado.



2.- Otro de los requisitos es pasar por el control de temperatura corporal.



3.- El usuario igualmente debe mostrar al personal de seguridad el pase de abordar, la cédula de identidad o pasaporte.



4.- Para realizar la fila en el andén respectivo los pasajeros deberán cumplir el distanciamiento físico de 2 metros.





Las recomendaciones generales:

5.- Los pasajeros podrán acceder a la terminal de pasajeros con un vuelo confirmado para ese día. No se permite el ingreso de familiares ni acompañantes.



6.- Para evitar aglomeraciones y ahorrar tiempo de en la terminal puede realizar su 'check in' en línea.



7.- El viajero deberá llegar al aeropuerto con tres horas de anticipación para un vuelo internacional y una hora y media para vuelos domésticos.



8.- Los objetos metálicos como monedas, llaveros, teléfonos celulares, tablets, entre otros puede colocarlos en su equipaje de mano para agilizar el proceso de inspección.



9.- Igualmente puede adquirir su pasaje aéreo a través de los sitios web de aerolíneas y agencias de viaje.



10.- Para los usuarios de vuelos internacionales de salida de país no se solicita prueba de covid-19, pero si deben cumplir con las medidas de bioseguridad y además de los protocolos aplicados por las aerolíneas. También deben consultar las disposiciones vigentes en el país de destino.



El protocolo de ingreso al Ecuador



11.- El pasajero que arribe de otro país y que el ingreso presente la prueba RT-PCR, con una vigencia de hasta 10 días antes de su ingreso al territorio nacional, no deberá realizar Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO).



12.- Para quienes no presenten la prueba RT-PCR cumplirán de forma inmediata con el aislamiento en un punto de su elección. Pero se podrá realizar la prueba de diagnóstico de covid-19 en un laboratorio autorizado y cumplir con el aislamiento hasta que le entreguen el resultado y éste sea negativo.



13.- El pasajero debe llenar el formulario migratorio especial (aéreo) y el formulario de declaración de salud del viajero y entregar a su arribo al país.