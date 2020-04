4 recomendaciones para el fin de semana, en medio de emergencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El distanciamiento social es clave para frenar el avance de la nueva cepa de coronavirus. Esta medida es una de las más efectivas, recalca el médico internista Fernando Terán Velez, jefe del área en el Hospital Metropolitano de Quito, consultado este viernes 3 de abril del 2020.

“A pesar de que sea fin de semana nadie puede salir de casa, hay que planificar actividades”, recomendó. Además brindó algunos ‘tips’ para evitar contagios.



Si sale de casa tome en cuenta



Si debe salir de su domicilio por motivos de trabajo o para abastecerse de víveres o medicinas siga algunas medidas de higiene antes de interactuar con sus familiares. Primero es necesario retirarse la ropa exterior, ya que ha estado en contacto con otros, que sin presentar síntomas pudieran tener covid-19. Puede depositarla en una bolsa, para luego lavarla.



Lo ideal es que se lave las manos y el rostro con agua y jabón y se coloque alcohol gel. Si puede ducharse es mejor. Los zapatos deben quedarse fuera de la casa. En el interior es mejor usar otro calzado.





Actividades en la terraza o patio



El virus no está en el aire, por lo que si tiene patio o terraza privados puede realizar actividades. Evite una interacción con otras personas. En caso de que deba usar ascensor para llegar a la terraza es mejor esperar a que esté desocupado. No toque los botones con las manos, ya que luego se las lleva a la cara o a| los ojos. Es mejor pulsarlos con el codo. Luego de ello no olvide lavarse las manos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el lavado por más de ocho veces.



En el supermercado



En muchos supermercados se ha manejado bien las medidas de seguridad, ya que es necesario mantener la distancia de más de dos metros. Además debe utilizar mascarillas y guantes. En este momento, la pandemia es comunitaria por lo que cualquiera puede ser portador del virus, es necesario usar estos insumos de protección en exteriores.



El uso de mascarillas de tela



El uso de este tipo de mascarillas, elaboradas con tela u otros materiales, sí son un método de barrera efectivo para la ciudadanía; más no para el personal de salud. “Frente a la escasez de estos insumos sí sirven para la población”. Esas son lavables y reusables.