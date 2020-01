11 recomendaciones de la CIDH tras el paro de octubre en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe sobre los hechos acontecidos durante el paro de octubre pasado. En ese documento, publicado este martes 14 de enero del 2020, se establecen sus conclusiones y 11 recomendaciones a tomar en cuenta por parte del Estado ecuatoriano.

Entre sus conclusiones, la CIDH estableció que “en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa”.



A la par de esto, también expone su preocupación “por sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo”.



Entre el 3 de octubre y el 13 de octubre del 2019, Ecuador vivió una fuerte crisis social después de que el Ejecutivo eliminara el subsidio a los combustibles. Luego de 11 días de protestas, el Gobierno y el movimiento indígena acordaron derogar ese Decreto y elaborar en conjunto otro. Hasta el momento no se concretado esa nueva normativa.



Este organismo internacional “insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población”.



Respecto a las recomendaciones, entre las 11 sugerencias que realiza están que Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.



También recomienda que se establezca un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.



Otra sugerencia es Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores.



También llama a mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.



La CIDH visitó el Ecuador entre los días 28 y 30 de octubre de 2019 por invitación del Gobierno ecuatoriano. Los delegados entrevistaron a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.