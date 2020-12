5 recomendaciones de bioseguridad para hacer las compras navideñas

La afluencia de personas a los centros comerciales a propósito de la temporada navideña ha aumentado en las últimas semanas. La gente acude motivada por las promociones, descuentos y ofertas que se exhiben en los locales comerciales.

En ciertos almacenes, como jugueterías, artículos para el hogar, de productos importados incluso se han formado filas de clientes. Ellos deben aguardar para poder ingresar y hacer sus compras.



Además, de formar una fila –en los casos que sea necesario- los compradores deben cumplir ciertas condiciones para estar dentro de estos establecimientos debido a que la crisis sanitaria por el covid-19 se mantiene. Con esto se busca mitigar la propagación del virus.



A continuación, las principales recomendaciones:



1. Use mascarilla



Si tiene planificado ir de compras utilice esta protección de manera permanente dentro del centro comercial. Evite ingerir alimentos en los pasillos o dentro de los almacenes, para no tener que quitarse el tapabocas.



En los patios de comidas retírese la mascarilla solo cuando vaya a ingerir los alimentos y colóquela en un sitio seguro. No la ubique sobre las mesas.



2. Desinfecte sus manos



Si bien los centros comerciales tienen dispensadores de alcohol en gel en varios puntos, asegúrese de llevar su propio desinfectante de manos.



Además, evite manipular los objetos de los estantes si nos los va a adquirir. Es mejor, tener claro qué va a comprar antes de salir de casa. Esto le ayudará a optimizar su tiempo, porque irá directamente por el producto que busca y no estará recorriendo los pasillos buscando una opción, en ese momento.



Al llegar a su casa recuerde lavarse bien las manos.



3. No vaya en grupos familiares



Una de las recomendaciones que se debe cumplir para mitigar el contagio de coronavirus es evitar las aglomeraciones. Por esto, es mejor que no vaya con todo el grupo familiar al centro comercial. Debido a las circunstancias actuales es mejor que vaya una sola persona o máximo dos a realizar todas las compras. En lo posible no acuda con niños ni con personas de la tercera edad.



Recuerde también que locales comerciales trabajan con un aforo reducido, por esto es probable que ciertas tiendas no admitan el paso de todas las personas que lo acompañan.



Organice su tiempo para comprar todos los productos que requiere y así evitará estar en medio de la multitud.

Una de las recomendaciones de seguridad es que las personas acudan solas y eviten los grupos familiares para hacer compras. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO



4. Realice compras virtuales



Recurra a los canales electrónicos para hacer los pedidos de sus regalos. La mayoría de las tiendas brindan el servicio de entrega a domicilio. Revise las redes sociales y pagina web del almacén para conocer cuáles son las condiciones para acceder al servicio.



No deje las compras para los últimos días, porque es probable que la entrega de pedidos se congestione y tenga demoras.



5. Evite las horas pico



Es importante que evite ir en las horas pico. Busque de manera anticipada información del centro comercial que quiere visitar, porque debido a la mayor afluencia de gente, estos han modificado su horario de atención.



Una vez que tenga esos datos, organícese para ir temprano a hacer sus compras. Recuerde que, usualmente, al mediodía, pasadas las 17:00 –cuando concluye la jornada de trabajo- y los fines de semana hay más afluencia de compradores. El aforo de clientes dispuesto para estos establecimientos es del 50%.