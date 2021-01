La recolección de basura en Santo Domingo se contrató por un año y se dejó lado la licitación

El proceso de contratación de la empresa que se encarará de la recolección de basura en Santo Domingo, en la provincia Tsáchila, finalizó en medio de denuncias sobre supuestas irregularidades.

La Empresa Municipal de Construcciones (EP-Const) informó que se adjudicó el contrato al consorcio Bio-Planet, este miércoles 20 de enero de 2021. El plazo será de un año por un monto de USD 10 164 775.



La contratación de esta firma se hizo mediante la búsqueda de un aliado estratégico privado, que llevará de la mano el tratamiento de los desechos sólidos de la urbe, bajo el paraguas de la EP-Const.



Según esta entidad, se optó por esta vía debido a que no se contaba con el suficiente presupuesto, que para el proceso integral de este año (barrido, recogida, disposición y tratamiento final) será de USD 14 millones.



“Con la selección de un aliado estratégico, se busca unir esfuerzos entre la Empresa pública y la empresa privada, con el aporte de recursos económicos, tecnológicos y humanos para la consecución de un objetivo y cumplir con la prestación de este servicio para la ciudad”.



Esta fue la respuesta EP-Const al ser consultada sobre por qué no se recurrió a una licitación internacional mediante el sistema de compras públicas. Precisamente, la Comisión Nacional Anticorrupción en la provincia presentó una denuncia por lo que considera una inobservancia a la normativa de contratación del Estado.



El titular de este organismo, Luis Felipe Buenaño, asegura que se pudo generar un direccionamiento al momento de adjudicar el contrato, es decir, ‘una asignación a dedo’.



A Buenaño le llama la atención que antes de que se iniciara la contratación la empresa ahora favorecida ya contaba con equipamiento y maquinaria.



Pero la Ep-Const respondió que dentro de los pliegos se consideró como un requisito indispensable que quienes participen en este proceso debían tener disponibilidad inmediata de los equipos.



El plan inicial era contratar la recolección integral a 10 años de plazo por un monto superior a los USD 172 millones.



No obstante, el Concejo Cantonal autorizó que se hiciera por un año y para el siguiente periodo se considere iniciar la contratación mediante compras públicas. Al momento, la recolección continúa en manos de la empresa Eco Ambiental que realiza este trabajo desde el 2011.



Su salida se dará cuando se firme el contrato con la empresa entrante y se espera que se haga dentro de cinco días.