En Ecuador, el reclutamiento de la Policía del 2025 está abierto. Las inscripciones se realizan en línea.

La institución abrió su proceso anual de convocatoria de aspirantes el pasado 8 de septiembre de 2025.

Esta convocatoria dispone de 2 709 vacantes a escala nacional: 210 para Nivel Directivo, 2 294 para Nivel Técnico Operativo y 205 destinadas a pueblos y nacionalidades.

¿El reclutamiento de la Policía tiene costo?

El proceso es gratuito y no se gestiona a través de intermediarios. El registro se realiza en línea en la plataforma oficial de Reclutamiento y Selección, a través de la página web de la Policía.

La institución remarcó que el proceso es supervisado por el Ministerio del Interior.

¿Cómo es el reclutamiento de la Policía?

El proceso de postulación se basa en una evaluación del aspirante. Esta incluye parámetros psicológicos, cognitivos, académicos, médicos, físicos y pruebas de confianza.

Los aspirantes seleccionados recibirán formación en las escuelas policiales. En el término de la carrera obtendrán un título de tercer nivel en áreas vinculadas a la seguridad ciudadana, investigación y prevención del delito, según un comunicado.

¿Hasta cuándo puedo postular a la Policía?

Las inscripciones iniciaron el lunes 8 de septiembre de 2025 y concluyen este domingo 14.

La Policía definió el cronograma de postulación según el último dígito de la cédula. Sin embargo, para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre el sistema virtual estará habilitado para todos.

¿Qué me piden para ser Policía?

La institución tiene una lista de requisitos generales y específicos para formar parte de sus filas:

Ser ecuatoriano por nacimiento

Estatura mínima para hombres 168 centímetros y mujeres 157 centímetros, descalzos

No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier delito

No registrar investigaciones previas o procesos judiciales de carácter penal pendientes

No estar afiliado a ningún partido político

No poseer tatuajes

No tener expansores en lugares visibles del cuerpo

No poseer enfermedades preexistentes

No poseer carnet del CONADIS, entre otros.

En la página web se encuentra más información de requisitos específicos, las fases del reclutamiento, los bancos de preguntas de las pruebas de conocimiento, etc.

Reclutamiento: ¿Cuánto gana un policía?

El rango base de sueldo de un policía parte entre 930 y 1 000 dólares al mes. Estos montos según la escala homologada por grados y años de servicio (COESCOP). La homologación fue aprobada y publicada por el Ministerio de Trabajo en 2022 y recogida por EL COMERCIO en una nota.

La escala varía por grado y años de antigüedad. Esta, además, contempla una compensación anual. Eso sí, no es un único “sueldo promedio” fijo para toda la Policía.

Banco de preguntas de reclutamientos anteriores

La institución realiza pruebas académicas en su proceso de reclutamiento, además de las físicas. Estas buscan evaluar el nivel de conocimiento de los aspirantes en diferentes materias como: Lengua y literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas y física, inglés.

En ellos, el postulante deberá elegir si la premisa es verdadera o falsa. Estas son algunas de las preguntas:

“¿Los neologismos son palabras que se crean para nombrar conceptos nuevos?”

“¿La Segunda Guerra Mundial se terminó en 1945?”

“¿Watson y Crick descubrieron el elemento químico del Oro?”

“¿En la potencia 4 al cuadrado, la base es 2 y el exponente es 4?”

“¿El 12% de 13000 es igual a 1560?”

“In the following past continuous sentence. Is auxiliary verb correct? ‘You was running at school’.”

“¿Fonemas es la unidad sonora más pequeña de la lengua con cualidad distintiva?”

La institución además insta a informar irregularidades por los canales habilitados. a información oficial de requisitos, resultados y fases se publica exclusivamente en la plataforma institucional de reclutamiento. La ciudadanía puede denunciar irregularidades a 1800 DELITO o en los canales del Ministerio del Interior.