Ser bachiller, de 18 a 21 años de edad... los requisitos para el reclutamiento del Cuerpo de Bomberos Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito abrió su proceso de reclutamiento La entidad busca hombres y mujeres de entre 18 y 21 años que tengan vocación para “salvar vidas y proteger bienes mediante acciones oportunas y eficientes”.



La convocatoria fue confirmada este lunes 17 de agosto del 2020 a través de las redes sociales de la institución. El proceso de registro de postulantes será en línea, durante dos días. Las inscripciones se receptarán el martes 18 y el miércoles 19 en el sitio web habilitado por el Cuerpo de Bomberos.





¿Cuáles son los requisitos para postularse?



• Ser ecuatoriano (a), de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución de la República del Ecuador.



• Tener título de bachiller, certificado por el Ministerio de Educación.



• Estar en uso de los derechos de ciudadanía; no estar incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones para el ingreso o ejercicio de un cargo público, o interdicción judicial; no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra la administración pública.



• Tener entre 18 y 21 años, a la fecha de inscripción.



• Examen Nacional de Educación Superior Unificado (Ser Bachiller o Examen de Ingreso a las Universidades) igual o mayor a 800 puntos.



• Aprobar los exámenes: psicológicos, psicométricos, médicos-dentales, físicos, académicos, integrales de control y confianza y entrevista personal.



• No haber sido dado de baja o destituido de las Fuerzas Armadas o de ninguna entidad de seguridad, de las que establece el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.



• Presentar declaración juramentada de no adeudar dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por casos de violencia intrafamiliar o de género.



• Presentar una declaración de aceptación de riesgos.

¡Te invitamos a ser parte de #BomberosQuito! Si estás listo para servir a tu ciudad y tu comunidad, conoce todos los requisitos que debes cumplir y cómo puedes inscribirte en el siguiente enlace: 👉 https://t.co/p4k0ebw1zc 👈. #FormaciónCBDMQ





Documentos escaneados en PDF para el registro



Los interesados deben enviar los documentos escaneados o fotografías en un solo archivo PDF. Este archivo debe estar nombrado en el siguiente orden: apellidos, nombres, número de cédula. (Ejemplo: Padilla Pérez Carlos Luis 1798726352). Documentos requeridos:



• Copia a color de la cédula de ciudadanía.



• Título de Bachiller refrendado por el Ministerio de Educación.



• Certificado del Examen Nacional de Educación Superior Unificado (Ser Bachiller o Examen de Ingreso a las Universidades) mayor o igual a 800 puntos.



• En el caso de personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador, y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad, adjuntar copias de cédulas.



• Méritos académicos, deportivos o culturales del aspirante, en caso de tenerlos.



• Planilla de servicio básico, con la dirección legible del domicilio del aspirante.





Recomendaciones al efectuar el registro



• Leer minuciosamente las instrucciones previas al registro.



• Ingresar correctamente los datos solicitados, porque estarán sujetos a verificación.



• Revisar las fechas del cronograma de ejecución que se publicarán oportunamente para el desarrollo del proceso.





Vacantes disponibles en el Cuerpo de Bomberos



El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el actual proceso de reclutamiento es para 70 vacantes. La entidad señala que el proceso de selección obedecerá a la meritocracia, “donde se evaluarán los méritos de los postulantes, con total transparencia y apegados a la normativa legal vigente”.



“Una vez que los aspirantes cumplan el procedimiento previsto dentro de su reclutamiento, formación y evaluación, pasarán a formar parte de la entidad bomberil, para reforzar las acciones operativas en beneficio de la comunidad, a fin de atender la misión de ‘salvar vidas’ y trabajar por la seguridad y prevención ciudadana con abnegación y disciplina”, señaló.