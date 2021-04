Reclamos en el TCE dilatan la adjudicación de escaños

Tuvieron que pasar dos meses y medio desde la primera vuelta de las elecciones generales para que se oficialice a una parte de las nuevas autoridades de carácter nacional.

Este 22 de abril del 2021, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó los escaños de seis asambleístas del exterior y de los cinco representantes ante el Parlamento Andino.



Los consejeros del ente tramitaron los resultados de ámbito nacional, mientras que en las 24 juntas electorales se procesaron los datos de asambleístas provinciales.



Las resoluciones se aprobaron luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) certificara que no existen apelaciones pendientes sobre esos resultados.



Sin embargo, en otras dignidades, como en los 15 asambleístas nacionales o los nueve escaños legislativos provinciales de Manabí, aún hay reclamos en trámite en el TCE.



Con los votos de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero ayer se adjudicaron los escaños a Mónica Palacios, de Unión por la Esperanza (Unes), y a Ángel Maita, de Pachakutik, como asambleístas de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá.



Se confirmó que representarán a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía dos legisladores de Unes: Gustavo Acosta y Esther Cuesta.



Mientras que por América Latina, África y El Caribe se adjudicaron curules a Mauricio Zambrano (Unes) y a Juan Fernando Flores (Creo).



Además, se ratificó que integrarán el Parlamento Andino por los próximos cuatro años Verónica Arias (Unes), Miriam Cisneros (Pachakutik), Paul Desamblanc (Izquierda Democrática), Cristina Reyes (Partido Social Cristiano) y Virgilio Hernández (Unes).



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dice que no se ha podido asignar los escaños para los 15 asambleístas nacionales y los nueve provinciales de Manabí “por incidentes” en el TCE impulsados por Unes.



Incluso, esa alianza ingresó una objeción en el CNE en contra de los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde Guillermo Lasso logró el 52,36% de votos válidos, convirtiéndose en el nuevo presidente de la República. Sin embargo, el pedido fue negado.



Se argumentó que las actas del balotaje objetadas no presentan inconsistencias y no se encuentran inmersas en las causales establecidas en el Código de la Democracia.



En cuanto a legisladores nacionales, Unes reclamó la revisión de actas con supuestas novedades y solicitó la recusación de tres jueces. El lunes anterior se negó dicha recusación y se dispuso que la jueza Patricia Guaicha retome el trámite de la causa.



En lo que respecta a Manabí, Unes apeló una resolución del Pleno del CNE que autorizó la apertura de 136 urnas para definir el quinto escaño legislativo, de los nueve que se otorgan en esa provincia de la Costa.



Los candidatos Joao Acuña (Unes) y Carlos Vera Mora (PSC-Unidad Primero) pugnan por esa curul, con una diferencia de aproximadamente 280 votos. Ayer, llegaron a los exteriores del TCE, en Quito, simpatizantes de Vera para pedir que se abran las urnas.



El miércoles, en cambio, protagonizaron un plantón los simpatizantes de Unes, con Acuña a la cabeza, para pedir que no se dé paso a la apertura.

En este caso, Unes también recusó a tres jueces, pero el martes el TCE negó el pedido. La tarde de ayer, se debía efectuar una diligencia dispuesta por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal, quien pidió que se constante en la página web del CNE, 54 actas correspondientes a la circunscripción dos de Manabí.



José Cabrera, consejero del CNE, calificó de “lamentable” el retraso en la sustanciación de los reclamos en el Tribunal Contencioso Electoral. “Es preocupante porque incluso ya se reúnen los nuevos asambleístas, pero nosotros aún no podemos proclamar los resultados”.



El funcionario recordó que la nueva Asamblea debe iniciar funciones el 14 de mayo, pero, para hacerlo, deben tener los 137 legisladores sus respectivas credenciales.



Por ahora el CNE ha entregado credenciales en siete de las 24 provincias (infografía). Hoy se prevé cumplir esta tarea en El Oro y el lunes en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Debido a las nuevas restricciones por el estado de excepción ante el covid-19, el CNE analizará si se mantiene la planificación de la entrega.