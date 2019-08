Los reclamos por el estipendio de internos de Medicina vuelven a las calles de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Terminaron las clases de inducción y salieron a las calles. Un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil realizó una marcha de protesta este martes 27 de agosto de 2019 por la reducción del estipendio para el internado rotativo.

“Son casi USD 200 menos. Debo viajar a Cuenca, donde el alquiler es costoso, al igual que la alimentación y hasta la vestimenta; allá un uniforme cuesta USD 35. Estamos angustiados”, dijo Stephanie Briones. Ella alcanzó una plaza en el Hospital José Carrasco del IESS.



El estipendio es una remuneración que reciben mensualmente por las prácticas que realizan durante un año en hospitales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



En abril pasado, un acuerdo interministerial entre las carteras de Salud y Trabajo estableció la disminución de ese monto. La medida generó protesta y fue suspendida, temporalmente, para quienes arrancaron sus prácticas en mayo.



Sin embargo, la promoción que empezará este 1 de septiembre teme que la reducción dificulte su estadía en las casas de salud, principalmente aquellas ubicadas en otras provincias.



Izbeth Granda irá al Hospital Alfredo Noboa, en Guaranda (Bolívar). “Mañana tengo que viajar y no sé cómo me solventaré durante un año. No es justo que otros internos reciban más que nosotros”.



Según el acuerdo, el estipendio para Medicina y Obstetricia pasaría de USD 591 a 394. Mientras que para Enfermería se fijó en USD 295 y USD 197 para Nutrición.



El caso incluso fue llevado a la Asamblea Nacional. En junio, las autoridades de Salud indicaron que había un déficit de USD 11 millones para el financiamiento del programa de internado rotativo. Ante ese organismo se comprometieron a establecer mesas de trabajo con los representantes de los estudiantes para buscar soluciones.



Jean Carlos Intriago, coordinador de los internos de la Universidad de Guayaquil, dice que el diálogo no se mantuvo. “Las mesas se suspendieron por la ausencia de autoridades del Ministerio de Salud y de Finanzas (…).Es una desigualdad de derechos. Hay internos que están cumpliendo las mismas funciones y cargas horarias y reciben USD 500”.



El lunes fueron sorteadas 410 plazas para Medicina en la U. de Guayaquil. Intriago explica que solo había 180 cupos para hospitales de Guayaquil. El resto de estudiantes deberá cumplir sus prácticas de un año en casas de salud de otros cantones de Guayas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Santa Elena y Azuay.



Jorge Aguaysa empezará el jueves la inducción en el Hospital León Becerra de Milagro (Guayas) y cuenta que a diario viajará desde Guayaquil. “Tendremos gastos de movilización y alimentación que serán superiores al sueldo que nos están dando”.



Este lunes 26 de agosto del 2019 hubo reclamos en Quito y Cuenca. Este martes 27 se unieron los internos de Riobamba, mientras que en Guayaquil hicieron un plantón en los bajos de la Coordinación Zonal de Salud para pedir la derogatoria de acuerdo interministerial. Por varios minutos bloquearon el paso en uno de los carriles de la avenida Luis Plaza Dañín, en el norte de la ciudad.



“Los sectores estratégicos, como educación y salud, no deben afrontar recorte presupuestario -aseguró el coordinador de los internos-. Hay sueldos de asambleístas y ministros que se pueden ajustar; no es justo que nosotros, como estudiantes, tengamos que afrontar la austeridad del país”.