Reclamos por cupos para prácticas y cierre de contratos docentes en U. de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El edificio del rectorado de la Universidad de Guayaquil volvió a ser custodiado por la Policía. Este viernes 12 de abril del 2019, un grupo de estudiantes y profesores llegó con carteles de reclamo por la falta de cupo para las prácticas en la Facultad de Ciencias Médicas y la finalización de varios contratos ocasionales de docentes.

Victoria Bastidas es profesora de la Facultad de Arquitectura y explicó que en esa unidad académica fueron separados 44 maestros. “Cuando llegaron de vacaciones -desde el pasado 4 de abril- empezaron a notar que recibían notificaciones de salida del IESS y que no aparecían en el reloj biométrico”.



Entre los separados hay maestros con títulos de doctorado, maestrías y becarios estatales. Dicen que el término de sus contratos afectará el inicio de las clases, pues en estos días se realizan actualizaciones docentes, planificaciones, horarios y se conforman los tribunales de titulación.



El rector y presidente de la Comisión Interventora de la U. de Guayaquil, Roberto Passailaigue niega que la salida de maestros incida en el desarrollo de las actividades académicas. A inicios de esta semana explicó que el 31 de marzo terminaron los contratos ocasionales y, “de acuerdo a la austeridad fiscal, no se renovarán a no ser que sea necesario, en las áreas pertinentes”. Además aclaró que solo se separó al 6% de la nómina.



“El resto será contratado en los próximos días y se los invitaría a firmar los contratos nuevos. Hay un procedimiento legal que, una vez que termina el contrato, tiene que ser sacado del rol y del biométrico. Y luego de que se firma el nuevo contrato se volverá a enrolar y se seguirá el proceso respectivo para la afiliación en el IESS”.



Otro de los reclamos al interior de la U. de Guayaquil se relaciona con la falta de cupos para los internados rotativos de los estudiantes que cursan los últimos años en la Facultad de Ciencias Médicas.



“Hay un choque de promociones que van a salir y el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de Guayaquil tienen que otorgar los cupos”, dijo Denisse Cevallos, estudiante de Medicina. Este pedido se mantiene desde hace dos semanas.



Hasta el lunes, Passailaigue indicó que habían conseguido 820 de las 1 078 plazas para Medicina, 133 para Obstetricia (faltan 57) y 136 para Enfermería (restan por conseguir 144). “Este problema fue generado por malos cálculos y mala previsión de las anteriores autoridades”, aseguró el rector.



La U. de Guayaquil atraviesa un segundo proceso de intervención. Esto debido a la inestabilidad que sufrió a fines de 2018, situación que generó actos violentos. La Comisión Interventora, delegada por el Consejo de Educación Superior, permanecerá durante dos años, plazo que comenzó en enero pasado.