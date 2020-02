Reclamos por el cobro de obras que fueron inauguradas años atrás

LEA TAMBIÉN

Con papeles en mano, los vecinos de la urbanización El Condado y de San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito, aseguran que el pago por la Contribución Especial de Mejoras (que se realiza cada año por las obras que el Municipio hace en la ciudad) es excesiva.

Este año, Juana Carrasco pagó por impuesto predial USD 600 y por la contribución, 870. Muestra documentos donde consta que en los últimos cinco años el costo a pagar por esa contribución no superaba los USD 300, pero hoy se triplicó.



Abre su computador, ingresa a la página municipal y muestra que se le está cobrando por obras que fueron inauguradas desde hace 10 años, como por los intercambiadores de El Condado, de la av. Machala y de la calle Fernández Salvador.



Hay rubros por señalización horizontal y vertical, asfaltado, trabajos de fiscalización. Incluso por la adquisición de juegos infantiles y basureros para parques del Distrito.



La situación de Jessenia Brito es similar. Vive en la Mitad del Mundo y este año debe pagar por contribución USD 490, y por el predial, 380.



Dice haberse acercado al Municipio para averiguar por qué el cobro es tan alto y le dijeron que es debido a la repavimentación de una vía de la parroquia y a la construcción de la extensión de la Simón Bolívar, que se habilitó en el 2017.



La contribución de mejoras contempla dos cobros: uno por las grandes obras distritales, como nuevas vías de más de ocho metros de ancho, intercambiadores, parques metropolitanos y demás. Y otro local, donde se cobra por el adoquinado de pequeños tramos, parques barriales, etc.



René Bedón, presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Concejo, explica que el problema se generó porque en la anterior administración municipal inauguraron varias obras pero no se inició su cobro.



Como esa Alcaldía no hizo actas de entrega-recepción de esos proyectos, no se pudo empezar el recaudo. El año pasado se concretó ese trámite, por lo que la gente debió comenzar a pagar esas obras este 2020.



Entre ellas están, por ejemplo, la prolongación de la av. Simón Bolívar, soterramiento de cables, repavimentación de la 10 de Agosto, de la Ecovía, entre otras, que suman más de USD 130 millones, lo que elevó el valor de esa contribución este 2020.



Según el Municipio, esos 130 millones se recuperarán en 10 años, de modo que este 2020 se cobrarán USD 13 millones. Además, se cobra por las obras realizadas años atrás que todavía se sigue cancelando. Este año, deben recuperarse por esos trabajos USD 40 millones.



El Código Municipal es el que establece que si una obra es distrital la debe pagar toda la ciudad y se la puede diferir hasta por un máximo de 10 años. Es por eso que todavía constan pagos de obras realizadas en el 2010. En esos casos, el monto cobrado en el 2020 sería la última cuota.



Si es una obra más local, se distribuye: el 50% a los frentistas directos, el 30% a la zona de influencia, es decir al barrio, y el 20% lo asume el Municipio.



Napoleón Santamaría, especialista en derecho tributario, indica que hay unas 2 000 personas que se sienten perjudicadas por el cobro excesivo. Asegura que la anterior Alcaldía cometió un error al no cobrar por las obras.



Señala que eso se conoce como sorpresa fiscal y se la debe regular en el marco legal para que se cobre lo justo. “Además, si un bien se devalúa hay un principio de legalidad donde se establece que si no hay plusvalía no se debe cobrar”, dice.



Hay casos de viviendas gemelas en las que la una paga casi el doble respecto de la otra. Las personas perjudicadas buscan judicializar el caso.



Personal de la Dirección Financiera de la Epmmop indicó que el cobro de esta contribución difiere de una casa a otra porque toma como base no solo el avalúo, sino ciertos trámites como transferencia de dominio, entre otros.



La administración general del Municipio informó que este año el recaudo del impuesto predial (en el que se incluye impuestos, tasas, multa por solar y contribución por mejoras) ha sido el mejor en los últimos cinco años.



Del 1 de enero al 12 de febrero se ha recaudado USD 77,1 millones, que corresponden a 557 120 predios pagados. En ese mismo período del 2016, por ejemplo, habían pagado apenas 349 680 predios, lo que sumaba 54,5 millones.