60 recintos electorales están afectados por el fuerte clima en la Costa

Las inmediaciones de la Unidad Educativa Eloy Alfaro en Chone, Manabí, lucen con agua acumulada. Para hacer un recorrido, incluso, es necesario usar botas y sortear el lodo. Esta institución es una de las 60 que sirven como recintos electorales y que están afectadas en la Costa ecuatoriana por la temporada invernal.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, realizó esta semana un periplo por las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro y Santa Elena con la finalidad de coordinar acciones inmediatas sobre los daños en establecimientos.



¿Cuál es el objetivo? Evaluar el estado de los centros o definir, antes del 11 de abril, día de la segunda vuelta, el cambio de lugares de votación.



“Informaremos de manera oportuna; analizamos habilitar nuevos recintos de ser necesario”, afirmó Atamaint.



El territorio manabita es el más golpeado por las lluvias que no cesan. En la jurisdicción hay 40 recintos electorales que han sido identificados con algún tipo de daño. Sin embargo, tres de ellas requieren una atención de emergencia: en Tosagua, las unidades educativas Carlos Julio Arosemena Tola y Eugenio Espejo #29 y en Chone, la Unidad Educativa Eloy Alfaro.



La presidenta de la Junta Electoral, Maricela Marriot, explicó que cuentan con “un plan B” en caso de que la situación no mejore, principalmente, en los cantones Portoviejo, Rocafuerte, Chone, Santa Ana y Flavio Alfaro.



En el caso de Tosagua las dos unidades educativas con daños graves implicó que el CNE busque espacios abiertos alternos para celebrar las elecciones. “Estamos buscando otro lugar, canchas o el GAD municipal donde hubiera una explanada segura en donde podamos poner mesas como plan de contingencia”.



En Los Ríos, tres lugares de votación registraron novedades debido al factor climático. En la parroquia Caracol de Babahoyo están las unidades educativas José Joaquín de Olmedo bloque central y la 1; y, la Escuela de Educación Básica Gabriel García Moreno, en el cantón Urdaneta.



El director de la Delegación Electoral fluminense, Juan Cevallos, dijo que en la parroquia Caracol, de persistir la cantidad de lluvias, se unificarán las 13 juntas receptoras del voto que se reparten los dos recintos, en un solo espacio.

“Si empeora, el plan de contingencia dispone de un polideportivo, en una zona alta”.



En el caso de El Oro se registran 12 recintos afectados. En Santa Rosa, los Colegios Dr. Modesto Chávez Franco y Zoila Ugarte de Landívar presentan inconvenientes leves. Está prevista una campaña de fumigación y acondicionamiento.



En Machala, en cambio, el colegio Bachillerato 9 de Octubre no presenta daños. Sin embargo, este lugar -que acoge 20 juntas- está previsto como un recinto de contingencia.



En la Península de Santa Elena, en cambio, Sandra Rivera, jefa de Procesos Electorales de Santa Elena, señaló que la escuela Carlos Julio Arosemena está en aislamiento por afectaciones. Otras cuatro escuelas están en observación por la crecida de los ríos en El Azúcar, San Gerónimo y la Frutilla.



Atamaint detalló que se hará un planteamiento al Ministerio de Finanzas para las readecuaciones “porque significa que necesitamos recursos para poder poner a punto estos recintos que son unidades educativas básicamente”.



Durante el recorrido en las distintas provincias también se pasó revista a los temas operativos. En las jurisdicciones se organizaron mesas de seguridad para hacer ajustes de cara a la segunda vuelta. Por ejemplo, se buscó alternativas para evitar las aglomeraciones el día de las elecciones.



“Vamos a cambiar el mecanismo de ingreso a los recintos electorales, se permitirá mayor fluidez; no habrá un número restringido que decía: entran diez, salen diez... Sino con la norma como se realiza en un supermercado, en un banco, pero garantizando de forma estricta un distanciamiento prudencial de hasta 2 metros”, afirmó Atamaint.

El vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita, agregó que están analizando la posibilidad de no sugerir el número de cédula para que vayan a sufragar en la mañana o en la tarde, de acuerdo con el último dígito, para evitar confusión.