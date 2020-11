Un reciclador murió al interior de la Estación de Zámbiza, norte de Quito

Momentos de pánico se vivieron a las 00:51 de hoy, miércoles 18 de noviembre del 2020, al interior de la Estación de Transferencia Norte ubicada en Zámbiza.

El reciclador Luis Yacelga, de 46 años, murió mientras trabajaba en ese sitio recolectando papel, cartón y plástico.



Roberto Díaz, especialista en seguridad de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS – EP), indicó que el hecho ocurrió en la plataforma de reciclaje de la Estación y se investigan las causas. “De la información que recopilamos, el señor reciclador en una mala maniobra se cruzó por el lado de una maquinaria pesada y fue la causa del deceso”.



Gabriel Montúfar, abogado de la familia de la víctima, manifestó que Yacelga murió tras ser atropellado por una pala mecánica y fue un hecho flagrante.

En el informe del accidente, levantado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), al que este Diario tuvo acceso, el conductor de la máquina contó lo que ocurrió: “Un andén estuvo repleto y procedí a empujar con la pala frontal los residuos. Al rato de pasar le vi al señor parado ahí. Después apliqué la fuerza mínima para empujar la basura y acumularla. Sentí un movimiento extraño en la máquina, di retro y empezaron a decir que le maté, le maté y como no tengo retrovisor izquierdo no le verifiqué bien y después me empezaron a pegar”.



Inmediatamente arribó personal de la AMT, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía Nacional para confirmar el deceso de Yacelga, quien perteneció a la Asociación Artesanal de Reciclaje ‘Vida Nueva’ y que cuenta actualmente con 260 socios recicladores.



El conductor fue detenido y trasladado a la Unidad Judicial de Tránsito, ubicada en la Pradera y 6 de Diciembre, norte de la capital. Hoy por la tarde, los amigos, familiares y demás allegados de Yacelga se reunieron en las afueras del edificio junto al abogado para exigir justicia.



Iván chango, cuñado del fallecido, indicó que la víctima dejó en la orfandad a tres niños de 9, 7 y 6 años. Durante la tarde, ellos esperaban que se realice la audiencia de formulación de cargos en contra del operador de la máquina.



Montúfar manifestó que el conductor debe ser procesado por homicidio culposo, según el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. “La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.