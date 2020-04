Teleradio maratón de Azuay recaudó USD 30 751 en efectivo, alimentos e insumos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En nueve horas de teleradio maratón, el Gobierno Provincial del Azuay recaudó UDS 30 751 en efectivo, alimentos e insumos. El evento denominado Azuay Solidaria se cumplió este viernes 3 de abril del 2020, en una jornada inusual debido al toque de queda por el covid-19.

Aunque no de forma continua, más de 20 radios y tres canales de televisión locales fueron parte de la cruzada que se inició a las 10:00 y terminó pasadas las 19:00. El prefecto Yaku Pérez destacó que las donaciones llegaron de gente humilde y se lamentó porque la gran industria no se hizo presente.



Pérez aclaró que dentro del monto recaudado se incluye dos meses de su sueldo, así como aportes de trabajadores, empleados, directores y coordinadores de la Prefectura. Además adelantó que con los UDS 30 751 se comprarán materiales urgentes que se requieren. Él denunció que en los hospitales de la ciudad ya no hay ventiladores.



Los ciudadanos donaron haba tierna, papas, azúcar, fideo, huevos de codorniz, cajas de leche, fundas de café, cientos de mascarillas, insumos de bioseguridad, entre otros. Las donaciones se destinarán para solventar las necesidades de los grupos vulnerables de la provincia.



Pérez anunció que la cuenta de la Cooperativa JEP 406127612907 con el código de identidad 1276129, a nombre de Azuay Solidaria covid-19, permanecerá abierta hasta la tarde del miércoles 8 de abril del 2020. Por lo tanto, invitó a la ciudadanía a seguir aportando en favor de los más necesitados.

Durante la teleradio maratón participaron artistas locales y nacionales como Paulina Tamayo, Fausto Miño, Gerardo Morán, Sandra Argudo, Verónica Tola, entre otros.