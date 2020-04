Reanudación de vuelos internacionales en Ecuador no está definida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fecha de reanudación de operaciones aún es incierta para las aerolíneas que vuelan desde y hacia Ecuador. La decisión dependerá de las resoluciones que emita el Comité Nacional de Operaciones de Emergencias (COE) frente al avance de la pandemía del covid-19 en el país.

Hasta tanto, los ejecutivos analizan varios escenarios y algunas aerolíneas anunciaron sus decisiones. Un factor determinante es la demanda.



Así, por ejemplo, Latam y sus filiales anunciaron que mantendrán la reducción de su operación de pasajeros en un 95% durante mayo de 2020.



“A un mes y medio desde que diversos actores de la industria alertamos de la crisis más grande que ha sufrido el sector, hoy podemos observar que los impactos son más profundos y que serán más duraderos de lo que anticipamos inicialmente”, dijo el CEO de Latam, Roberto Alvo.



Él dijo que esta empresa mantiene operaciones reducidas en Brasil y Chile. Agregó que en la medida en que existan los permisos de operación y que la demanda lo justifique, las empresas del grupo evaluarán reiniciar vuelos en los países donde están presentes.



Durante mayo de 2020, en las rutas internacionales, Latam prevé operar semanalmente seis frecuencias entre Santiago y Miami, y tres frecuencias entre Sao Paulo y Miami, respectivamente.



En el caso de Avianca, por el momento no tiene planificada una fecha de reanudación de los vuelos y todo dependerá de la autorización de apertura de aeropuertos de los distintos países donde opera, así como de la demanda de pasajeros en cada destino. En la actualidad, la totalidad de sus operaciones está suspendida.



Según Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, hay aerolíneas que estiman que en mayo, junio o, incluso, julio reanudarán sus operaciones en el país, pero todo es incierto y dependerán de las autorizaciones del COE. “Están suspendidos todos los vuelos hasta el 30 de abril, pero entendemos que se prorrogará un poco más, pero no hay nada definido”.



Él recordó que Panamá amplió por 30 días más la prohibición de los vuelos, por lo que Copa no podrá operar durante mayo y podría reanudar su trabajo en junio próximo.

Subía dijo que el impacto de la suspensión de vuelos en el Ecuador aún no está definido, sin embargo, en Latinoamérica se estima que supera los USD 18 000 millones y en el mundo los USD 252 000 millones.