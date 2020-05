Reactivación del transporte interprovincial requerirá medidas extremas para evitar contagios

LEA TAMBIÉN

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, confirmó que está casi listo el protocolo para reanudar las frecuencias del transporte interprovincial de pasajeros en el país, una vez que el COE nacional apruebe las medidas de control en buses y terminales.

“Los cantones ya están pasando al semáforo amarillo. Eso significa que ya hay una rehabilitación del funcionamiento de las ciudades y para eso necesitan transporte” indicó el ministro.



El plan con las nuevas medidas y los lineamientos que deberán cumplir los transportistas y pasajeros debe ser aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Martínez indicó que si eso ya sucede, el servicio se activaría a partir del próximo 1 de junio del 2020.



¿Pero qué dicen los transportistas sobre la reactivación de este servicio?





“Lamentablemente eso no es rentable, pues no cubre ni los gastos de operación del vehículo”, dice Henry Vaca, gerente de la cooperativa Andina y miembro del consorcio Transportes Unidos de Imbabura. Se refiere a que si las rutas interprovinciales se retoman, cada bus solo podrá ir con la mitad de pasajeros que le permite su capacidad.



A Armando Chulde, dirigente del transporte del Carchi, lo que más le inquieta es que no hay reglas claras. Se pregunta ¿qué pasará con los buses que viajan entre Tulcán y Quito atravesando 10 cantones si uno de ellos está en semáforo rojo y no amarillo?



Los expertos en movilidad y transporte recomiendan extremar las medidas para evitar contagios de covid-19. También opinan que se incrementarán los costos de los pasajes.

“El transporte público implica un alto riesgo de contagio. Las empresas deberán tomar medidas extraordinarias, similares a las de los aeropuertos”, dice César Arias, especialista en movilidad y transporte.



Según él, el distanciamiento entre pasajeros será indispensable, por lo que podría haber un alza de pasajes que tendrá que ser cubierta. “Mientras dure la pandemia y el distanciamiento social, requerirán de compensaciones económicas”, explica el experto.



Además, las empresas de transporte también deberán implementar medidas de seguridad previas al embarque como controles de temperatura, desinfección de los buses, capacitación a los transportistas.

Esos planes preventivos se afinan también en las terminales terrestres. Sindy Espinoza, vocera de la terminal terrestre de Guayaquil, señaló se ha configurado un programa para la venta de boletos de las diferentes cooperativas, que se cerrará automáticamente cuando se haya vendido el 50% de los boletos. El sistema también asignará la ubicación de los pasajeros para cumplir con el distanciamiento en el bus. A cada unidad se le pondrá un sello en la puerta para evitar recoger pasajeros en el camino y solo será abierto en la ciudad de destino.

Cuando se autorice el transporte intercantonal e interprovincial, solo se venderá pasajes para las ciudades que están en amarillo o verde.



“Habrá contagios, eso será inevitable, pero el objetivo debe ser extremar las medidas de precaución para que no sea tan alto. La responsabilidad de los usuarios será clave”, opina Arias.