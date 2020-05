Plazos y términos de causas de Corte Constitucional se retomaron este lunes 18 de mayo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde hoy, lunes 18 de mayo del 2020, se reactivaron los plazos y términos previstos para las causas que esperan una resolución de la Corte Constitucional (CC). El objetivo de la medida es garantizar el acceso a la justicia constitucional.

Los procesos son aquellos en los que la Secretaría General de la CC haya notificado a las partes con la providencia que contiene la recepción de la causa. El 16 de marzo pasado, la CC emitió una resolución en las que se detallaban las medidas que se adoptarían en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 y el distanciamiento social. Una de las acciones tomadas fue suspender los plazos y términos de las acciones de su competencia.



Otra decisión de la CC es que sus jueces podrán reactivar reactivar los plazos que se encuentren en su conocimiento para continuar con la sustanciación de los mismos hasta remitir el proyecto de sentencia o dictamen a la Secretaría General.



Desde hoy también se reanudan los plazos aplicables a los proceso de admisión, selección y revisión de los procesos de justicia constitucional.

Un tema importante es que las notificaciones de las decisiones se realizarán únicamente mediante correos electrónicos. La resolución de la CC señala que “en los casos en los que las partes o una de ellas no hubieran señalado correos electrónicos, no se realizará la notificación mientras continúe la imposibilidad de realizarla a través de mecanismos no digitales”.



La CC mantendrá la suspensión de la atención presencial. Por esto, las partes de cada causa podrán inscribir sus correos electrónicos para recibir las notificaciones por medio de escritos firmados electrónicamente.



Durante este mes de mayo, la CC admitirá escritos sin firma electrónica. Esto “siempre que el escrito conste digitalizado con las firmas respectivas y se acompañe una copia de la cédula de identidad o ciudadanía, o documento de identidad”.