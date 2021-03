La reactivación económica es la estrategia para crear el empleo

El empleo es el más afectado por la pandemia del covid-19. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 650 578 personas perdieron su empleo adecuado durante el año pasado y otras 401 305 estuvieron desempleadas en diciembre pasado, lo que significó 90 171 más que en el mismo mes del 2019.

Las propuestas de los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso se centran en la recuperación de las fuentes de trabajo.



Según el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Azuay, Fernando Romero, la recuperación del empleo dependerá de la dinamización de la economía local. “Al existir más demanda, se requerirán más trabajadores”.



Para él, otro tema es actualizar el Código de Trabajo porque el mundo evolucionó aún más con la pandemia. “Es necesario tener nuevas formas de contratación e incorporar a las personas que tienen un empleo inadecuado, que es la gran mayoría”.



‘Bonos, incentivos e inversión para recuperar el empleo’



Andrés Arauz, candidato presidencial Unes



Una política de empleo digno para todas las familias ecuatorianas es la propuesta del aspirante de Unes. Andrés Arauz planteó recuperar el trabajo y generar cerca de 800 000 plazas en los próximos tres años. Para ello, elaboró la propuesta Vuelve el trabajo de Uno.



Esta incluye ejes para dinamizar la economía como bonos a las familias, inversión en obra pública, incentivos a la empresa privada y créditos para emprendedores y reincorporación de trabajadores públicos.



“Estas iniciativas, sumadas y desplegadas en el corto plazo, nos van a llevar a la meta de 800 000 trabajos en los primeros tres años de gobierno, con aportes concretos al desarrollo y al futuro de los ecuatorianos”, dijo Arauz cuando presentó este plan.



En el primer eje prevé entregar USD 1 000 a un millón de madres de familia “para que puedan recuperar su capacidad de consumo y, de ese modo, dinamizar la economía a través del comercio. No se trata de una ­dádiva, sino que es la reparación como Estado a las familias, por el abandono que se vivió durante la pandemia”.



En el caso de la inversión en obra pública, el candidato señaló que el Banco Central colocará recursos para ofrecer créditos a los gobiernos autónomos descentralizados, que serán invertidos en obras para generar más producción y mejorar la productividad. “Tenemos un reto enorme, sacar adelante un país que ha sido devastado, en el que quedaron debiendo a los municipios, a los proveedores y eso genera que se rompa la cadena de pagos en la economía”.



También, planteó abrir una línea de crédito por medio de las cooperativas de ahorro y crédito para entregar USD 3 000 millones en préstamos para que las empresas puedan sortear la crisis y contratar más trabajadores en sus plantas. Con esta medida, se espera alcanzar 144 000 nuevos empleos.



‘Crearemos dos millones de empleos con igualdad salarial’



Guillermo Lasso, candidato presidencial Creo- PSC



Su principal propuesta es crear dos millones de empleos, que cuenten con todos los beneficios sociales, criterios de equidad de género, igualdad salarial y conciliación personal, familiar y laboral.



“Lo lograremos mediante el crecimiento de la economía y la apertura de mercados por un lado y la reducción de aranceles, eliminación de impuestos y reducción de costos de servicios por otro lado. Además, generaremos incentivos específicos para dinamizar los sectores agrícola, de construcción, turístico y comercial, que son grandes generadores de empleo”.



El candidato de Creo-PSC ofrece presentar la Ley de Oportunidades Laborales, que impulsará reformas tendientes a crear un mercado laboral moderno y dinámico, “que reconozca nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, que genere las condiciones para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y que brinde mecanismos para fomentar la conciliación personal, familiar y laboral”.



En su propuesta señala que la creación de empleo debe pasar no solo por un crecimiento de la economía, sino también por una reducción de los costos directos e indirectos de producción. “Por eso, vamos a abrir nuevos mercados para que las empresas puedan vender más, a la vez que reducimos aranceles, eliminamos impuestos y bajamos el costo de los servicios para que los costos sean menores. Esta combinación permitirá e incentivará no solo a la empresa a generar nuevos puestos de trabajo, sino también a pagar más a los ya existentes”.



Sobre la política salarial, el candidato Guillermo Lasso propuso el incremento del salario básico unificado a USD 500 y, a la par, la reducción de costos de los productos que conforman la canasta básica. “Con ello lograremos que el poder adquisitivo de los ecuatorianos mejore”.