Los centros de diversión nocturna, en Santo Domingo de los Tsáchilas, tienen listos sus establecimientos para reabrir la atención al público

Este viernes 25 de septiembre del 2020, los dueños de discotecas, bares y centros de tolerancia realizaron una última revisión de los requerimientos de bioseguridad que exigen las autoridades previo a la autorización. Este trabajo lo realizaban desde hace dos semanas.

En un club nocturno, ubicado en el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quevedo, se hizo una inspección para verificar que los locales cuenten con la señalética en paredes que indican las normas de distanciamiento, el uso de alcohol y mascarillas.



En la zona rosa, de la avenida Abraham Calazacón, en cambio, la mayoría de discotecas y karaokes desinfectó el mobiliario y la asepsia en paredes y piso.



Orley Cevallos, presidente de la Asociación de Centros de Diversión para Caballeros, aseguró que ya presentaron el plan de reactivación económica y de bioseguridad ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.



En los documentos se anexó el compromiso de firmar el convenio que exigió el Municipio para que las trabajadoras sexuales que están en las calles sean acogidas por los establecimientos. Para Cevallos ese será un tema complejo porque dice que ellos no pueden obligar a las mujeres a laborar en los centros.



De hecho, las dirigentes de la Asociación denominada las Barbies anticiparon que no irían a los clubes nocturno, porque su área de operación siempre ha sido en las calles. “Somos mujeres mayores de 60 años que jamás vamos a pararnos a lado de compañeras más jóvenes”, indicó la presidenta de ese gremio, Leticia Ortiz.



El COE en su reunión de esta tarde recordó que los centros de diversión tienen luz verde para reactivarse.



Hasta el momento ninguno ha sido autorizado porque se necesita realizar una inspección para verificar el cumplimiento del protocolo.



El jefe del Cuerpo de Bomberos, Hugo Parra, quien estará a cargo de esa revisión, sostuvo que la reapertura será progresiva y no de manera general.



Eso lo dijo porque en principio los empresarios presentaron un plan en nombre de todos los establecimientos. No obstante, el COE aclaró que debe ser de forma individual.