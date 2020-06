¿Por qué se activó este junio el cobro de las cuotas de créditos aplazadas por la pandemia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cobro a los clientes que aplazaron las cuotas de sus tarjetas y créditos en medio de la pandemia del covid-19 en Ecuador se reinició en algunos bancos porque la Junta de Política Monetaria y Financiera aún no ha aprobado una nueva resolución con beneficios adicionales, reconoció la noche del jueves 4 de junio del 2020 el titular de esa entidad, Marcos López.

Esto seguirá ocurriendo hasta que el ente dé paso a la nueva normativa, indicó. Los clientes optaron por posponer durante 60 y hasta 90 días estos pagos desde abril debido a la falta de liquidez que provocó la paralización de actividades productivas. Otros han perdido su empleo o han visto disminuidos sus sueldos.



Para muchos la situación no ha cambiado por lo que necesitan de un oxígeno adicional. Sin embargo, para que la Junta dé paso a una prórroga más se requiere una propuesta de resolución que debe ser enviada por la Superintendencia de Bancos (SB).



López argumentó que si bien ese organismo de control ya envió un documento para ser discutido por la Junta el texto no permite a las personas que hicieron la primera prórroga acceder a un nuevo aplazamiento.



Según López, esa propuesta de resolución, que establece aplazamientos nuevos de hasta 150 días, solo beneficiará a personas que aún no han accedido a estos beneficios.



Por eso, indicó que solicitó a la SB una nueva propuesta de normativa. "El problema real es que hay personas que se acercaron enseguida a diferir sus pagos. Por ejemplo, a una persona que le dieron 60 días de prórroga el 1 de abril pasado comenzó a tener problemas ya el 1 de junio, porque el banco ya le comenzó a exigir el pago pese a que la actividad no se ha reactivado y no va a poder pagar. Con la resolución propuesta por la SB ya no puede diferir más meses porque la misma resolución dice que si no cumple con el pago luego del diferimiento se considerará una reestructuración y eso traerá castigos para el cliente como pago de intereses y para los bancos que no cumplan con el cobro también. Eso tiene que ser reformado y no se soluciona solo reemplazando el plazo de 90 días por uno de 150 días como ha planteado la SB. Pedimos a la SB que corrija la resolución porque tal como ha sido presentada no sirve".



Según López, los bancos privados coinciden en que el borrador de propuesta no permite solucionar el problema de las personas que ya se les está venciendo el primer diferimiento.



Este Diario trató de contactarse por teléfono con la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, desde la noche de ayer para conocer su postura frente al tema, pero no respondió hasta las 10:00 de hoy.



López aseguró que en el caso de las cooperativas ya se emitió una nueva resolución que sí permite beneficiar a los clientes que antes pidieron diferimientos, por lo que podrán volver a solicitar, si lo necesitan, una nueva prórroga de pago.