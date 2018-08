Reacciones por propuesta de Jorge Yunda sobre la obligatoriedad de la vacuna del papiloma

LEA TAMBIÉN

La propuesta del asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Salud, Jorge Yunda, sobre la obligatoriedad de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) para la mujer generó reacciones diversas.

La propuesta se recogió el martes 31 de julio del 2018 durante una sesión de la Comisión de Salud.



A través de una entrevista telefónica -realizada este miércoles 1 de agosto- el asambleísta Yunda señaló que no se trata de una medida discriminatoria o en contra de la mujer. Así como se lo ha debatido en redes sociales. Su propuesta busca frenar las muertes por cáncer de cuello uterino y fomentar una política de prevención, explicó.



Yunda manifestó que en el país la incidencia de este tipo de cáncer es alta pero 100% prevenible con la vacuna. Por ello propone que sea una obligación, que el Estado debe asumir.



“No se trata de discriminar a las mujeres si tienen o no la enfermedad. Se trata de que se genere esa cultura de prevención”, añadió.



En Twitter, representantes de organizaciones a favor de los derechos de la mujer manifestaron su rechazo ante la propuesta.



La asambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, escribió en la red social su desacuerdo.



“¡Penoso el desconocimiento de @LoroHomero sobre los derechos que prevé nuestra Constitución! Su propuesta es una flagrante expresión de discriminación a la mujer, que denota la ideología retrógrada y machista de quienes fingen ser defensores de los derechos humanos”.



El legislador expresó que el 90% de las mujeres tiene posiblidades de contraer el virus, que desarrolla el cáncer de útero. Por esta razón, enfatiza en que la obligación de esa vacuna sea para la mujer y no para el hombre.



María Paula Romo, activista por los derechos humanos, también escribió en Twitter su rechazo a la propuesta del legislador.



“Alguien les quitó los filtros sexistas o ¿están empeñados en darnos ejemplos de por qué es tan necesaria una educación que incorpore perspectiva de género?”.



Yunda dijo que la propuesta fue bien acogida en la Comisión y que no se trata de que la niña o adolescente que no se vacune no puede entrar en el colegio o universidad, aclaró. Su idea es generar conciencia de la gravedad de no prevenir.