Estudio, la mayor razón para usar Internet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rachelle Cohen tiene 9 años y usa Internet todos los días. Estudia en el Colegio Einstein, en el norte de Quito. En las clases, un minicomputador le sirve para hacer trabajos que complementan lo aprendido. Arma presentaciones en las que inserta imágenes, videos y links.

En esa institución la tecnología no se imparte como una asignatura independiente. Todos los profesores incluyen el uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación), explica Juan Diego Reyes, su director de primaria.



La Internet y la tecnología son parte importante de la educación en Ecuador. Eso concluye la encuesta After Access sobre el Uso de Tics en Ecuador a través de OlaTICs.



After Access es un proyecto desarrollado en Latinoamérica por el Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información (Dirsi), con Research ICT África y LIRNEasia.

El 80% de consultados respondió que ha usado la red alguna vez. El 55%, para temas educativos, lo que abarca buscar información respecto a sus clases, bibliografía, cursos ‘on line’, libros digitales y plataformas de aprendizaje.



El estudio del INEC del 2017 no difiere tanto, señala que el 40,7% de la población lo usa para obtener información y el 21,1, para temas educativos.

Aileen Agüero es representante del Instituto de Estudios Peruano, parte del estudio, y dio una charla en la Flacso.



La investigación se ha hecho en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú. También en 10 países de África y cinco de Asia. En Ecuador se aplicó a 9 170 personas, de toda edad, de 1 500 hogares en Costa, Sierra y Amazonía.



Los resultados evidencian que el uso de Internet y de dispositivos móviles es parte del día a día en el hogar, el trabajo y los centros de estudio.



María Augusta Cruz es maestra de cuarto grado del Einstein. El uso de TIC -dice- no solo se limita a un computador o a un proyector sino a plataformas de aprendizaje.

En ese plantel acceden a Google Classroom, para crear tareas y documentos. También a Raz Kids, para lectura o Reflex Math, para matemáticas.



En su plan curricular han incluido el concepto de ‘ciudadanía digital’. Es decir competencias tecnológicas, uso seguro y ético de la tecnología.



En el país, el uso de Internet para la educación es una necesidad, según el 91,4% de los encuestados en OlaTICs. Eso opina también Emilia Plaza, de 13 años, alumna de la Unidad Santa Dorotea, sur de Quito. Aunque en su clases no acceden a tecnología, en casa la Internet y la computadora son “mis aliados para las tareas”.



“Así encuentro información fácilmente. Y me entretengo revisando redes sociales o ubicando videos de youtubers”.



Según la encuesta, el 95% de personas de 15 a 18 años usa Internet. Mientras que el uso es menor entre adultos mayores.

Las tecnologías de la información están transformando el diario vivir. Y -señala Ángel Jaramillo, de la UDLA- la educación no es la excepción porque cada día hay nuevas herramientas de aprendizaje.



El Director de la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de esa universidad cree importante que las tecnologías sean parte de los procesos educativos porque así se prepara a los chicos para la era digital 4.0.



Al alejarlos de la tecnología -subraya- solo se les reduce sus oportunidades y competencias”. Pero “no se debe dejar de lado la seguridad y la ética, hay que capacitarse en eso”.



En la región, con el estudio de OlaTICs, se analiza cómo las TIC pueden aportar al desarrollo. Y se busca visibilizar cómo se usa la Internet y las barreras que tienen aquellos que aún no logran conectarse.