Rayo destruye parcialmente un monumento en Cuenca y no es la primera vez

Una tormenta eléctrica en Cuenca se registró la tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025. Un rayo impactó en el monumento de Cristo Rey, que es una estructura patrimonial ubicada en la colina de Cullca, parroquia El Sagrario.

Es un punto turístico y religioso clave de la capital azuaya. En la parte superior del monumento estaba la imagen de Cristo, que fue decapitada por el rayo.

El monumento y la iglesia de Cristo Rey datan de 1928.

El hecho movilizó a los equipos de la Dirección de Áreas Históricas, la Guardia Ciudadana y la Dirección de Gestión de Riesgos. Ellos activaron los protocolos para proteger el valor patrimonial afectado.

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Equipos municipales evalúan daños estructurales del monumento

Durante la inspección inicial, los técnicos detectaron fisuras en los cuatro lados del monumento.

#Cuenca// Un rayo impactó sobre el momento de "Cristo Rey".



Reporte: Lolita Herida pic.twitter.com/SfSfXePQND — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) November 19, 2025

Además de daños notorios en la parte superior de la cabeza de Cristo y en uno de los laterales.

Según el reporte preliminar, existe material suelto con riesgo de desprendimiento, lo que llevó a iniciar el aislamiento y la señalización inmediata del área para evitar accidentes entre transeúntes y visitantes.

Restauración estará a cargo de un especialista en patrimonio

El proceso de restauración del monumento Cristo Rey de Cuenca será dirigido por el profesional Eddy Chalco, quien es integrante de la Dirección de Áreas Históricas.

Andrei Moscoso, coordinador de esta dependencia, dijo que la Municipalidad responde de manera inmediata ante emergencias que comprometen el patrimonio.

Ciudadanía debe mantenerse alejada del monumento

Erik Gutiérrez, director de Gestión de Riesgos, recomendó a la ciudadanía no acercarse al sector intervenido, ya que desde este jueves 20 de noviembre se realizará una evaluación más profunda para avanzar con los trabajos de restauración.

De manera preliminar, se estima que fueron tres rayos los que impactaron el monumento. Hace más de 25 años ocurrió un evento similar que afectó a este monumento.

La última restauración integral se realizó hace aproximadamente 15 años.

Los vecinos de Cristo Rey colaboraron recogiendo materiales desprendidos, mientras el Municipio limpió y delimitó la zona con cintas de seguridad.

Se prevé acordonar un perímetro de 10 a 12 metros y realizar una inspección detallada mediante tomas de dron.

Gutiérrez también señaló la necesidad de evaluar la instalación de un pararrayos, considerando la periodicidad del fenómeno en la zona.

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