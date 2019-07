Plan Más Seguridad no se firmará en la Sesión Solemne de Guayaquil, según Gobernador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plan Más Seguridad no se firmará durante la sesión solemne del Municipio por los 484 años de Fundación de Guayaquil. Así lo informó el gobernador de Guayas, Raúl Ledesma, tras la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Colón la mañana de este jueves 25 de julio del 2019.

El gobernador señaló que se están revisando detalles menores, sobre los protocolos que manejan tanto el Sistema ECU 911 como la Corporación de Seguridad Ciudadana del Cabildo. Sin embargo, no citó ninguna fecha tentativa para la suscripción del convenio entre el Municipio y el Gobierno Nacional.



“Hay que entender que los protocolos que maneja el ECU 911 son protocolos a nivel nacional, que es muy complejo diferenciarlo de los que maneja la ciudad de Guayaquil, es decir no pudiéramos tener protocolos para cada ciudad y la idea es que se replique en todas las ciudades del Ecuador”, dijo Ledesma.



El Gobernador comentó que es importante que se mantenga la voluntad política y aclaró que desde el Ministerio del Interior no se ha cerrado la posibilidad de firmar el convenio para reactivar el plan.



El segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, agregó que la coordinación y cooperación en materia de seguridad “va por buen camino” y que espera que ello se logre no solo con Guayaquil sino con más cantones del país.



La alcaldesa Cynthia Viteri, de su parte, señaló hoy que el Gobierno será el encargado de decirdir si “quieren que Guayaquil ayude o no ayude a proteger a los ciudadanos”. Ella participó en la colocación de una ofrenda floral en la Rotonda del Malecón Simón Bolívar.



La firma del convenio para retomar el Plan Más Seguridad había generado discrepancias entre el Gobierno y la Municipalidad de Guayaquil, a pocas horas de la fecha prevista para su firma, como se había anunciado en días pasados. La alcaldesa cuestionó ayer, 24 de julio del 2019, que el Ministerio del Interior no haya confirmado la firma del convenio para reactivar ese plan, pese a que días anteriores ya se había anunciado que la firma se realizaría en el marco de la sesión solemne



La ministra María Paula Romo dijo que hay un punto de diferencia y es el tema que se respetaran los protocolos nacionales. “El Municipio cuenta con el doble de cámaras y nos interesa pero los protocolos deben ser nacionales”, añadió



Viteri, en cambio, había dicho que esos protocolos ya se habían aplicado antes.



La Ministra explicó que la propuesta de la Corporación de Seguridad es que al momento de integrar todos los esfuerzos y los recursos se van definir nuevos protocolos de atención de emergencias; pero lo que propone el Gobierno es que al integrarse los sistemas se van a seguir los protocolos que ya existen a nivel nacional y que se harían los ajustes necesarios. “Si hay una emergencia a nacional que supere el cantón Guayaquil debemos estar interconectados del nacional al resto del país. Y las bases de datos a las que acceda deben ser nacionales. De qué sirve tener tecnología de reconocimiento facial si no se podrá acceder a la información de migración, registro de cédulas y pasaportes del país. No se trata de que el ECU 911 se convierta en un ECU cantonal”.