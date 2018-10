Sin rastro de vida de los 188 ocupantes del avión estrellado en Indonesia

LEA TAMBIÉN

Las autoridades indonesias buscan con escasa esperanza supervivientes del avión Boeing 737 de la compañía nacional de bajo coste Lion Air que se estrelló hoy, 29 de octubre del 2018, con 188 personas a bordo en el mar de Java.

"Hasta el momento no hemos encontrado a supervivientes", dijo a Efe por teléfono el director de Operaciones de la agencia indonesia de búsqueda y rescate (Basarnas), Agus Hariono. Agus añadió que han encontrado partes de los cuerpos de algunas de las personas que viajaban a bordo de la aeronave, que se estrelló en el mar de Java a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de la capital con 181 pasajeros y siete tripulantes.



Por su parte, el general de brigada Bambang Suryo Aji señaló en declaraciones a los medios locales que cree que "nadie ha sobrevivido", de acuerdo a los restos encontrados en la zona del accidente.



Restos del avión y algunas de las pertenencias de los ocupantes fueron hallados a unos ocho kilómetros al este del cabo Tanjung Karawang, ubicado en la parte oriental de la bahía de Yakarta.



Sin embargo, la mayoría del fuselaje del avión todavía no ha sido encontrados y tan solo 6 cadáveres han sido retirados del agua, según Bambang.



Unos 160 efectivos de salvamento, que han acudido desde las provincias de Yakarta, Lampung y Bandung en varios barcos y helicópteros, buscan a las víctimas del accidente y las cajas negras del avión con buzos y vehículos submarinos por control remoto a entre 35 y 60 metros de profundidad.



Las operaciones de salvamento se prolongarán una semana y serán extendidas 3 días después si es necesario.



El aparato, con identificativo JT 610, desapareció de los radares 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta a las 06:20 hora local (23:20 GMT del domingo) con destino a Pangkal Pinang, en la isla de Bangka (norte).



En el aeropuerto internacional de la capital, familiares de los ocupantes del avión esperan noticias separados por un cordón de seguridad de los curiosos y la prensa.



El presidente de Indonesia, lamentó el accidente en una intervención televisada desde la isla de Bali y pidió a los familiares que "esperen al equipo de búsqueda y rescate que trabaja en estos momentos en el lugar (del accidente)".



Antes de estrellarse, el piloto solicitó el regreso al aeródromo de la capital indonesia, pero no envió señal de emergencia, indicaron las autoridades, que todavía esperan la información de las cajas negras.



Entre los dos pilotos sumaban cerca de 11 000 horas de vuelo y el avión era relativamente nuevo ya que entró en funcionamiento a mediados de agosto y contaba con unas 800 horas de servicio.



El director ejecutivo de Lion Air, Edward Sirait, reveló que el aparato presentó problemas técnicos tras un vuelo anterior la anoche del domingo que fueron solventados y el avión fue aprobado para volar "por un ingeniero certificado", dijo en rueda de prensa.



Fundada en 1999, Lion Air, la mayor aerolínea de bajo coste de Indonesia, ha tenido media docena de accidentes menores y uno mortal, el sucedido en 2004 en la ciudad de Solo y donde perecieron 25 personas.



Uno de los incidentes sin víctimas mortales ocurrió en 2013 al estrellarse durante la aproximación final al aeropuerto internacional de Ngurah Rai, en la isla de Bali, en el que 108 personas sobrevivieron.



En junio de 2016, la Unión Europea retiró a la compañía indonesia de su lista negra de seguridad aérea.

En diciembre de 2014, un avión de la filial indonesia de la compañía AirAsia se estrelló con 162 personas a bordo mientras efectuaba el trayecto Surabaya-Singapur.