Maduro a Ramos en entrevista censurada: ‘Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia’

"He aceptado tu entrevista, porque sabía que iba a ser así, para responder a mucha gente, venezolanos que viven en Estados Unidos y que se niegan a escucharnos. Lamentablemente, se ha levantado una ola dentro de este grupo, de llamar a una invasión en Venezuela. Ese es un error; tenemos que resolver nuestros asuntos como venezolanos en paz, en diálogo". Desde los primeros minutos, se observa tensión en el inicio de la entrevista que hizo el periodista de Univision Jorge Ramos a Nicolás Maduro el 25 de febrero del 2019 y que se conoció la noche del domingo 2 de junio.

Casi cuatro meses después, la televisora difundió el video completo de la entrevista que fue suspendida por Maduro y que generó la orden del chavismo de incautar los equipos de Univision para evitar que el material sea publicado.



El material fue confiscado por personal del Palacio de Miraflores. Debido a esta entrevista, Jorge Ramos junto a su equipo periodístico pasaron más de cinco horas detenidos. Poco después, fueron deportados.



El material se creía perdido, hasta hace poco. Pero el viernes 30 de mayo, el periodista anunció a través de sus redes sociales que, gracias a una filtración desde los colaboradores de Maduro, Univisión había logrado recuperar los videos y la noche del 2 de junio, la entrevista fue transmitida por televisión.

"¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019?", le pregunta Ramos a Maduro. "Están los juicios", responde el Mandatario cahvista. "En el juicio de 2014, Leopoldo López está señalado como propiciador de la violencia y responsable indirecto de las muertes". Según Maduro, los opositores, en aquellas jornadas, "contrataron bandas de malandros para atentar contra la propiedad pública".



Ramos no se queda conforme con la respuesta de Maduro: "La mayor parte de los muertos son por su culpa, señor", le espetó. "Es tu posición política, parcializada, contrarrevolucionaria que tienes. Es muy fácil despachar justicia, Jorge ¿Tú eres fiscal?", sigue Maduro.



Ramos le contesta: "Soy un periodista", a lo cual que Maduro contrarresta: "No juegas juego limpio como periodista. Tú traes afirmaciones, acusaciones" y luego le lanza una amenaza: "Si fueras venezolano, tú tendrías que enfrentar a la justicia porque estás haciendo acusaciones falsas".

La entrevista continúo. "En Venezuela, las personas que están juzgadas es porque han cometido delitos", aseguró refiriéndose a los presos políticos del país. "El primero es Leopoldo López. Lo juzgó una opositora rabiosa que hoy vive al amparo de Colombia (Luisa Ortega Díaz). Se dio todo el debido proceso, las apelaciones en todas las instancias y quedó firmemente juzgado", aseguró.



Ramos le pregunta: "yo tengo aquí una lista de más de 400 presos políticos ¿La quiere?". Ante esto, Maduro responde: "Tus listas, tú y tus posiciones. Yo no quiero nada. Tú te llevas tu basurita, compadre. Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación", contestó Maduro. En este punto de la entrevista, se observa que la tensión comienza a incrementarse y que el gobernante venezolano empieza a ofuscarse cada vez más.



"Tú traes una posición tomada, de provocador profesional que eres", le dice Maduro a Ramos, después de que el periodista le señalara cifras de violaciones a los derechos humanos recogidas por Human Rights Watch. "A mí no me vas a sacar de mis casillas. Nosotros sí vivimos aquí, amamos este país y lo vamos a defender", sostiene.



Sobre la crisis económica y humanitaria por la que atraviesa el país, el periodista preguntó por qué se han ido del país más de 1 millón de venezolanos en los últimos años. "¿Cómo explica el millón por ciento de inflación al año? ¿Cómo explica tanta gente que ha muerto en sus hospitales y gente que no tiene qué comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó ver ayer?".

Esta es la imagen de la censura. Es el momento en que @NicolasMaduro trata de tapar las imágenes de mi tableta y termina la entrevista. Luego confiscó el material, nos detuvo y deportó. Pero recuperamos la entrevista y sale este domingo por Univision 7 PM #LaEntrevistaCensurada pic.twitter.com/Lk9q7SvL00 — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 1 de junio de 2019



"Siguen con su guión", contesta Maduro. "No quieren ver la vida que tienen en Estados Unidos. Los 40 millones de pobres que hay allá". A esto, Ramos le contesta: "Estamos hablando de Venezuela". Maduro comienza a destacar los programas sociales del país, a lo cual Ramos responde: "Su revolución a fracasado terriblemente (...) Déjeme enseñarle el video de lo que yo vi ayer".



En el clip, que fue difundido por redes sociales poco después de que se supiera sobre la detención y deportación del equipo de Univisión, muestra a un grupo de ciudadanos venezolanos intentando recoger comida de un camión de basura.



El tema molesta a Maduro y en este punto, interrumpe la entrevista. "Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. Yo creo que es mejor suspenderla. Te agradezco todo. Hasta luego". Mientras tanto, Ramos intentaba mostrarle a Maduro el video desde su tablet, pero el Mandatario se pone de pie para marcharse. En ese momento se corta el video.



Momentos después de la entrevista, Ramos era detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores, en Caracas.