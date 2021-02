Ramón Valdivieso: ‘86% de los televisores del país es producidos localmente’

Entrevista a Ramón Valdivieso, director administrativo de ensambladoras MP3 y Tarpuq.

¿Qué pasó con los aranceles que el Comex buscaba imponer a los televisores gigantes?



Recordemos que en 2009 se determinó que los televisores importadores debían tener un arancel mixto, uno fijo y uno variable según el tamaño, pero en esa época el televisor más grande era de 50 pulgadas. La regulación dejó sueltos a los artefactos mayores a ese tamaño. En octubre pasado, se amplió a esos productos, pero luego hubo una suspensión en vista de que el Comex acogió un pedido por las importaciones que estaban en tránsito. Desde el 1 de enero del 2021 entró en plena vigencia.



¿Qué impacto tiene la medida para el consumidor ya que en los almacenes el 60 y 70% de la oferta es de televisores grandes o gigantes?



Según datos de Aduana, en el 2020 un 14% de productos que ingresó al país fue terminado y el resto fueron partes y piezas para elaborar televisores en el país. Del 14% que ingresó, el 98% fue televisor de más de 50 pulgadas.



¿Cuánto representan esas cifras en número de televisores?



En total, los televisores ensamblados localmente representaban 531 000 unidades en el 2020. El mercado total es de 600 000 unidades.



Importadores señalan que la medida generará un incremento del precio del producto en 17%



Lo que puedo mencionar es que en la práctica la producción nacional ha permitido una reducción de precio de entre un 15 y 20%. Por ejemplo, un televisor grande, de 75 pulgadas que hoy está en USD 1 700 importado probablemente pueda subir en el porcentaje que mencionan los importadores, pero ese mismo producto nacional va a estar en USD 1 400. Incluso hay marcas que venden televisores más económicos que en Perú. Eso ha sido posible porque en Ecuador hemos logrado economías de escala.



Si es así, ¿por qué la necesidad de imponer aranceles? ¿Si ya es más barato lo nacional por qué no competir en iguales condiciones de mercado con los importados?



La política de aranceles la fija el Comex. Como sectores productivos pedimos ciertas protecciones porque no podemos competir con ciertos países como China, por el tamaño de nuestra industria y porque en el Ecuador tenemos un sistema laboral de 40 horas a la semana y un salario de USD 400. En China, no hay limitante de horario y el salario es menor; esas son prácticas predatorias. Por eso, cada país establece políticas de protección a su industria. En este caso, el Gobierno actual ha decidido, por un lado, abrir mercados y, por otro lado, proteger ciertas industrias sensibles.



De acuerdo con los importadores, la decisión del Comex está dirigida a una empresa. ¿Es así?



Como sector hemos pedido que se dé un tratamiento equitativo a todas las importaciones de televisores. Pero se debe señalar que la decisión fue tomada de forma autónoma por el Comex, que acogió pedidos de diversos sectores.



¿La industria nacional está lista para atender esa demanda?



En el país existen ocho fabricantes de televisores que pueden realizar el proceso de forma integral. Es decir, fabricar desde la tarjeta electrónica hasta el armado final del producto. Aparte, hay otras siete firmas que están en la capacidad de armar televisores. En Ecuador se producen actualmente aparatos de 75 pulgadas y lo curioso es que no solo son marcas locales sino internacionales como LG, Samsung, Sony. Esas empresas combinan su oferta con producto importando, pero también ensamblan en el país. Entonces, la industria ecuatoriana está lista para atender la demanda de televisores grandes. Esto redunda en beneficio del trabajo en el Ecaudor, pues la industria emplea a unos 1 500 personas y genera unas 4 500 fuentes de empleo indirecto.



Hoja de vida



Formación. Magister en Administración Industrial y de la Tecnología, con amplia experiencia en el sector de la tecnología en Ecuador.



Experiencia. Ha laborado en la dirección y gerencia de varias empresas privadas del país. También se ha desempeñado como catedrático.