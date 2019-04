Rafael Oyarte: ‘El Consejo no tenía otra salida que elegir al fiscal subrogante’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, sobre la designación de Wilson Toainga como Fiscal Subrogante del Estado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

La Judicatura asegura que el Consejo de Participación no tiene la potestad para elegir al fiscal subrogante y viceversa. ¿Cómo resolver este problema?

​

En marzo del 2009 se publica el Código Orgánico de la Función Judicial y allí se establece un sistema particular para designar al fiscal subrogante. Desde entonces, el fiscal titular ya no designa al subrogante, porque si se inicia una causa penal en contra del fiscal titular, quien ejerce la acción penal pública será la misma persona a la que designaste. Entonces, el Código dice que el fiscal subrogante será nominado en el mismo procedimiento de concurso en el que es designado el fiscal titular y será el que mejor puntaje tenga.



¿Esa información del mejor puntuado debe remitir la Judicatura?

​

Exactamente. Tenía que decir esta es la evaluación de los fiscales, estos son los mejores evaluados y con base en eso designar al subrogante. Pero resulta que no hay evaluación. Luego, la Judicatura comete el exabrupto de derogar la evaluación que se había hecho en el 2015. Resulta que ahora la Presidenta de la Judicatura se queja (por la designación del subrogante).



¿Qué tenía que hacer la Judicatura para que esto no ocurra?

​

Evaluar. Decir estos son los mejores puntuados de entre los fiscales.



Ahora, la Judicatura también puede decir que tuvieron poco tiempo para evaluar.



¿Hasta cuándo la gente cree que ser funcionario público es tener corona para saltarse las normas? No entiendo por qué la gente acepta cargos, llega a la función y no hace lo que tiene que hacer. ¿Acaso no sabían cuál era la situación?

​

Entonces, ¿estuvo bien lo que hizo el Consejo de Participación?

​

No tenía otra salida. ¿Qué pasa si mañana se instaura una causa judicial en contra de la fiscal titular Diana Salazar? No hay subrogante y no hay proceso. Y ¿a quién vamos a achacar? Al Consejo de Participación le vamos a decir usted tenía que nombrar al subrogante. Aquí no se trata de que la Judicatura me dé 10 000 explicaciones del por qué no manda la evaluación.



Pero el 1 de abril, el Consejo de la Judicatura delega a la fiscal titular la facultad de escoger a su reemplazo en caso de ausencia temporal.

​

Eso es una broma. La norma legal que establecía que el fiscal general titular nominaba a su subrogante fue derogada hace 10 años. Están violando la ley alegremente.