Correa y Hervas intercambian mensajes polémicos en la red social Twitter

El expresidente Rafael Correa y el excandidato de la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, intercambiaron mensajes polémicos desde el martes, 9 de febrero del 2021, en la red social Twitter.

El mensaje que desató la reacción del expresidente Correa fue el que hizo Hervas tras un encuentro con el candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, en un canal de televisión la mañana del martes. El excandidato de la ID publicó en Twitter un mensaje junto a un baile que realizó para el programa de farándula de ese canal de comunicación.



"La política debe ser alegre, no tóxica. Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correista. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre".

Señor ex presidente @MashiRafael, alguien que llegó a ese puesto debería guardar compostura y un mínimo de educación. Nunca es tarde para aprender valores. Yo hacía patria llevando productos ecuatorianos al exterior, con mi esfuerzo pese a su errónea política pública. https://t.co/vJvj9hfV8S — Xavier Hervas (@xhervas) February 10, 2021



Tras este mensaje, Correa publicó: "¿'Dictadura' correísta? ¿Usted no era el que viajaba con esa 'dictadura' por todas partes del mundo para promocionar su empresa y ser tan próspero el día de hoy? ¡Qué lástima! Se ratificó lo que sospechaba: tan solo otro mediocre en patineta".



"Señor expresidente @MashiRafael, alguien que llegó a ese puesto debería guardar compostura y un mínimo de educación. Nunca es tarde para aprender valores. Yo hacía patria llevando productos ecuatorianos al exterior, con mi esfuerzo pese a su errónea política pública", respondió Hervas.



¡Caramba! ¡Lo hubiera dicho cuando viajaba en las misiones comerciales con nosotros! Mientras más conozco a los “políticos”, más quiero a mi can. P.D. Izquierda Democrática ha sido una de las principales aliadas de Moreno", agregó Correa.



El excandidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, alcanzó hasta las 22:30 este miércoles 10 de febrero del 2021 el 15,85% de votos válidos, convirtiéndose en la gran sorpresa de las elecciones generales del 7 de febrero pasado.



Hasta las 22:30 de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral aún termina el conteo oficial de los votos. Guillermo Lasso y Yaku Pérez se disputan el segundo lugar para el balotaje. Uno de ellos deberá contender con Andrés Araúz, candidato de UNES, de tendencia correísta, por la presidencia del Ecuador, el próximo 11 de abril.