Rafael Correa propone reunir USD 40 millones 'entre los patriotas de América Latina' y dárselos a EE.UU. para que no intervenga en Venezuela

"¿Va a destinar 20 millones de ayuda humanitaria para Venezuela? Entre los patriotas de América Latina recogemos USD 40 millones, se los damos y que nos dejen en paz, que no molesten, que no intervengan". Ese mensaje fue enviado por el expresidente de Ecuador Rafael Correa a Estados Unidos, que el jueves 24 de enero del 2019 anunció el envío de USD 20 millones a Venezuela para ayuda humanitaria de emergencia.

"El mundo tiene que reaccionar", sentenció Correa al expresar su respaldo a Nicolás Maduro, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el miércoles 23. Durante una entrevista con el canal Russia Today (RT), desde Bélgica hizo un llamado para que tanto el bloque europeo como Rusia y China alcen la voz en contra de la política adoptada por Estados Unidos.



"(Las relaciones diplomáticas) ya eran duras. Ahora van a ser durísimas porque es una intervención sin nombre, vergonzosa, un entreguismo al imperialismo, a la influencia del norte", señaló Correa. "Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Estudié allá y quiero mucho al pueblo norteamericano, pero es indudable el imperialismo que ha existido con nuestra América".

Video: YouTube, cuenta: RT en Español



En el diálogo con el canal ruso, Correa cuestionó el respaldo que la mayoría de países de América Latina, incluido Ecuador, y Estados Unidos han ofrecido a Guaidó. "Lo que está sucediendo es algo insólito", dijo.



"Dejando de lado toda Constitución, toda ley, todo procedimiento, (Juan Guaidó) se autoproclama presidente interino, (figura) que no existe en la Constitución (de Venezuela), y lo reconocen 11 países latinoamericanos y el propio Estados Unidos, que desde antes que se proclamara como Presidente ya anunciaba (un) intento de golpe de Estado", indicó Correa.



A su modo de ver, se estaría sembrando un "precedente" en la región y el mundo. "Mañana no le gusta a Estados Unidos un gobierno, democrático o no democrático, e induce a que se autoproclame un presidente interino", declaró. Añadió además, parafrseando a Fidel Castro, que "la OEA es el ministerio de las colonias", refiriéndose al reconocimiento 11 países de América Latina al mandato de Guaidó.



El exmandatario ecuatoriano criticó que "América Latina, en lugar de rebelarse, como sucedió en la última década, van como borreguitos a que les pongan el collar y la campana".



En Venezuela, dos personas reclaman la Presidencia de la República. Se trata del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien acusando una elección fraudulenta y justificándose en la Constitución, tomó el poder Ejecutivo. Esto ha generado una ola de respaldos y rechazos alrededor del mundo.



El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela, línea que siguieron más de una decena de países del continente americano, incluidos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina.



La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, cifró en 369 el total de arrestos registrados esta semana en medio de las protestas antigubernamentales que se han desatado, especialmente en zonas pobres.



"Desde el 21 de enero estamos hablando de 369 arrestos por protestas", dijo a periodistas el director de la ONG, Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones de los últimos años.