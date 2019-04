Rafael Correa reacciona por las acusaciones de Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Rafael Correa reaccionó por las revelaciones hechas el 2 de abril del 2019, por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien lo acusó de montar tramas en el 30-S, en las muertes de personajes públicos como el general Jorge Gabela o Quinto Pazmiño y en las últimas acusaciones en su contra por la empresa offshore 'Ina Investment Corporation' creada en el 2012 por su hermano, Edwin Moreno Garcés.

"Yo no me voy a rebajar a su nivel para contestarle, pero demuestra su miseria humana, el nivel al que ha caído el pobre, tiene el alma enferma, realmente el odio lo ha consumido", señaló Correa, sin referirse a los señalamientos hechos por Moreno, pero sí a la offshore. "Esto es inocultable, la prueba está ahí, lo que pasa es que no la quieren utilizar".



La víspera, Moreno sostuvo: "Yo jamás me enteré que se había formado esa empresa offshore", en el 2012. "Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía dinero para poder pagarle en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada, porque mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que él quiera; es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, él pidió que le saquen de la empresa y verdaderamente así sucedió, mi hermano ya no está ni estuvo durante todo ese lapso en la empresa; es decir cuando se hizo adquisición de cosas".



Entrevistado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Lenín Moreno sostuvo que "esa es la verdad; pero claro, construyen la trama. La trama típica, así como acusan a la gente de traidora, así como acusan a la gente de criminal, así como acusan a la gente de corrupta tratando de salirse, tratando de lanzar la piedrita a un lado para que la gente se distraiga hacia allá, así es como armaron el 30-S (revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, que el régimen de Correa consideró un intento de golpe) no se olviden... porque así funcionaban", señaló.



"No nos olvidemos que se decía también que hubo un golpe el 30 de septiembre", respondió Moreno cuando uno de los radiodifusores le preguntó: '¿De dónde están saliendo los recursos que usted ha ofrecido entregar a los más pobres damnificados por la estación invernal... porque lamentablemente quienes destrozaron la economía del país con el prófugo de la justicia a la cabeza están diciendo que usted está tomando recursos que llegaron del FMI para entregarlos? "No, no es verdad", señaló Moreno.



"Tantas cosas se decía. Que el crimen del paracaidista (Santiago) Zurita también, se decía que era una causalidad que no se le haya abierto el paracaídas que estaba destinado casualmente a Diego Peñaherrera, que por las casualidades de la vida no se puso ese día ese paracaídas. Y que anteriormente también, qué casualidad, a un capitán tan experto en salto, tan experto que incluso le confiaban el hecho de que salte junto con la esposa del Presidente, entiendo que tenía mucha experticia en los saltos, entonces a ese también la primera vez no se le abrió el paracaídas y tuvo uno de los compañeros que hacer una maniobra muy especial para poder salvarlo. Se dicen tantas cosas. Se dice, bueno, se dicen tantas cosas realmente".



La muerte del paracaidista Santiago Zurita se produjo el 4 de diciembre del 2011 en Portoviejo, Manabí. El uniformado era integrante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), al igual que Diego Peñaherrera Ortega, exjefe de Seguridad de la esposa del entonces presidente Rafael Correa, Anne Malherbe, y de sus tres hijos.



"La cantidad de gente injustamente que se metió a la cárcel por el tema del 30-S, que realmente lo único que era es un reclamo policial", dijo Moreno en la entrevista con AER. "El Presidente (Correa fue al Regimiento Quito 1, donde uniformados quemaban llantas, y luego al Hospital de la Policía) no tenía por qué haberse ido a meter allí si tenía algo de prudencia, si tenía algo de cerebro no tenía que haberse ido a meter jamás allí. No faltaba más. Tiene que mandar a otros, a su delegado, al ministro de Gobierno. Bajo ninguna circunstancia puede exponerse el Presidente, que además estaba, ustedes recuerdan, la rodilla averiada, una rodilla que fue averiada tratando de patear a un paracaidista y se pegó contra la pared pues. Esa es la verdad, esa es la verdad. Se fue contra la pared, ahí se dañó la rodilla".



Moreno continuó: "(Correa) tenía que haber tenido más cuidado. Además, ahí se puede incluir a lo mejor un acto de lesa humanidad, de llevar el conflicto al interior de un hospital, cuando podía haberse ido perfectamente a su casa o al Palacio Presidencial. Así armaban las tramas, la trama de Gabela, la trama de los de Luluncoto, la trama de la muerte del paracaidista Zurita, la trama de la muerte de Quinto Pazmiño, la trama de la muerte de (periodista Fausto) Valdiviezo. Todas son tramas, montadas. La trama del secuestro, la trama de la traída de Galo Lara de Panamá, misteriosamente canjeado por un barco que los panameños desesperadadamente querían recuperar, qué habrá habido en el barco. Y claro, muy hábiles como eran, dijeron entréguenos a Galo Lara y nosotros les entregamos su barco. Miseria humana, por favor, que no me digan que es ira, es decepción, porque así no se puede tratar el tema humano".



Correa calificó la entrevista de Moreno como una "vergüenza", en la cual se pasó "insultándome a mí y a mi familia".En su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió: "Lenín Moreno cayó lo más bajo que un ser humano puede descender, al meterse con mi familia e insinuando las peores perversidades... Responderle a sus bajezas sería la peor de las derrotas".