Rafael Correa estaría dispuesto a volver a Ecuador 'cuando el país ofrezca garantías', dice su abogado

Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, dijo que su defendido estaría dispuesto a volver al Ecuador "cuando el país ofrezca garantías" puesto que se encuentra fuera de la nación por una orden de prisión. Las declaraciones las hizo este martes 17 de septiembre del 2019 en el marco del proceso judicial del caso Sobornos 2012-2016.

El abogado Jarrín, durante una entrevista en un canal de televisión, indicó que Rafael Correa tiene una orden de prisión que se generó tras los "testimonios de cooperadores eficaces que hablan de llamadas, pero no tienen teléfonos ni números. Ellos hablan de hechos de no pueden corroborar" en el caso Sobornos 2012 – 2016.



Jarrín dijo que Correa conocía de la existencia del fondo de solidaridad de Alianza País y que el préstamo que hizo fue a ese fondo. "Laura Terán dijo que el dinero le entregaron de esa cuenta, luego Pamela Martínez quiso cambiar eso...", agregó el abogado.



Acerca del caso Sobornos 2012 - 2016 y de las versiones de Pamela Martínez y Laura Terán, el abogado dijo que la Fiscalía le dio "importancia procesal" al cuaderno y todo el caso gira entorno a ellas.



Jarrín señaló que Laura Terán, en la audiencia, manifestó que lo que tenía en la hoja de Excel era la estructura que hizo para manejar la información; ella nunca habló de una estructura criminal. "Hizo un esquema para incorporar la información directa que su jefa le daba".



El abogado de Correa dijo que todo comenzó al revés. Según él, "la Fiscalía pidió prisiones preventivas y eso le obliga al órgano de justicia a abrir las instrucciones fiscales". Sin embargo, "hace a penas 15 días pidió un informe a la Contraloría y a las empresas de la estructura de contratación".



Acerca del testimonio de José Santos, Jarrín dijo que hay que "valorar las contradicciones" del testimonio que entregó en el caso de Jorge Glas.



El expresidente Rafael Correa no conocía del dinero que Pamela Martínez manejaba en Nexoglobal, aseguró Jarrín.