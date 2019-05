¿Puede postularse Rafael Correa a la Vicepresidencia de Ecuador? 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rafael Correa señaló este miércoles 22 de mayo del 2019 que considera presentarse como candidato a vicepresidente de un líder consensuado en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador.

"Es una propuesta", dijo el exmandatario, y agregó que dentro de su idea, para el cargo de presidente, "probablemente se busque a alguien que no sea tan cercano (al consejo) de la ‘revolución ciudadana’".



"Lo importante es cumplir con el rol histórico de recuperar la Patria", apuntó en referencia a su sucesor, Lenín Moreno, quien este jueves 23 de mayo del 2019 cumple su segundo año de Gobierno.



Residente en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 y requerido por la justicia de Ecuador, con orden de captura por violación de medidas cautelares en un caso de secuestro, Correa no ahorra en acusaciones sobre que Moreno, quien, a su gusto, "ha retrasado quince años" al país.



Correa, su vez, es acusado por el actual Presidente de Ecuador de una amplia corrupción durante sus años de gobierno entre 2007 y 2017.



"Mi deseo fue retirarme de la política, pero si se anticipan elecciones, si tengo que regresar (..), yo podría ir de vicepresidente o a la Asamblea (Nacional), tratar de ganar esas elecciones y desde ahí organizar una asamblea constituyente para recuperar la patria", sostuvo Correa.



De la idea de la exmandataria argentina Cristina Fernández de ir de segunda de su anterior exjefe de gabinete, Alberto Fernández, dice que fue "inteligente", porque "si Cristina iba a la cabeza, tiene una serie de opositores que tratarían de destruirla".



"Ahora tenemos otra persona a la cabeza y va a reforzar. Yo creo que eso va a añadir bastantes votos y aumenta las probabilidades de victoria", valoró.

Una táctica que él propone para su país, donde en principio las próximas presidenciales están previstas en 2021.



¿Quién sería su número uno ideal para formar binomio? Respondió que "hay muchos dirigentes a nivel nacional" porque su movimiento se preocupó "de preparar cuadros", y apuntó a una persona "que no sea tan cercana a (el consejo de) la Revolución Ciudadana para sumar un poco más".



Según la Constitución de Ecuador aprobada en el 2008, Correa podría aspirar a cualquier candidatura que no sea la Presidencia, siempre y cuando no sea condenado en tribunales.



Su caso ante la justicia, relacionado con el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012, está paralizado porque no puede ser juzgado en ausencia.



Pero si Correa llega a Ecuador, sería arrestado, por lo que para candidatizarse a cualquier dignidad primero debería responder ante los tribunales de Justicia.