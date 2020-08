Solo 3 conjueces pueden conocer la casación solicitado por Correa, el último recurso que le queda en caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los conjueces Milton Ávila, Lauro de la Cadena y José Layedra Bustamante son los únicos que quedan para tramitar los recursos de casación presentados por los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016.

Luego de que el viernes 7 de agosto del 2020 venciera el tiempo para que los imputados interpongan este recurso, la Corte Nacional confirmó que aún no se realiza oficialmente el sorteo para conformar el Tribunal.



Sin embargo, únicamente quedan los tres magistrados, pues el resto de jueces y conjueces de la Sala Penal ya participaron en etapas previas del caso.



Esto les impide conocer la casación antes de que la sentencia quede ejecutoriada.



La actuación del Tribunal, que estará a cargo de resolver los pedidos, está normada en la resolución 10-2015 de la CNJ y también en el Código Penal (COIP) vigente.



Ahí se establece que a los magistrados les corresponde primeramente determinar si la solicitud presentada cumple o no con los requisitos para ser admitido.



De no ser aceptado se devolverá el expediente al Tribunal de origen y la sentencia quedaría en firme.

De ser aceptado, los abogados deberán fundamentar sus pedidos en una audiencia que se desarrollará en un plazo de cinco días contados desde la convocatoria.



La ley dice que el recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional y procederá contra las sentencias, únicamente cuando se haya violado la norma.



Es decir, los jueces de casación revisarán si hubo una contravención expresa de su texto, si se hizo una indebida aplicación de las normativas o si se evidencia una interpretación errónea.



La defensa del expresidente Rafael Correa y del exvicepresidente Jorge Glas buscan que la pena no entre en vigencia.