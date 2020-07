¿Rafael Correa no puede postularse para vicepresidente?

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que realizó una reforma al Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, con el que se establece con claridad el tiempo en el que se debe realizar la aceptación de las postulaciones, por parte de los candidatos, y el tiempo máximo en el que esto debe ocurrir.

En el anterior reglamento, no se especificaba el tiempo. Para estas elecciones ese periodo es de máximo 10 días desde que se proclaman a los ganadores de las elecciones primarias. La aprobación de la reforma ocurrió hoy, lunes 6 de julio del 2020, en una reunión ordinaria del Pleno delCNE.



Además, en la reforma se establece específicamente que el postulante debe ir personalmente a las instalaciones del CNE, a la oficina de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, para el caso de dignidades nacionales; a las Delegaciones Provinciales del CNE, en el caso de dignidades de nivel local; y a los consulados de Ecuador en el extranjero, para los asambleístas del exterior.



De esta forma, en el caso de Rafael Correa cada vez se restringe más la posibilidad de que pueda aparecer en la papeleta para el binomio presidencia. De principio, no puede postularse a Presidente, puesto que ya ha ocupado ese cargo por dos ocasiones y no puede correr para un tercer periodo.



En segundo lugar, con la aprobación del Reglamento de Democracia Interna, le sería difícil cumplir los requerimientos para una potencial candidatura a vicepresidente. Correa actualmente tiene dos pedidos de prisión preventiva, un por cohecho (caso Sobornos) y otro por un supuesto secuestro (caso Balda). Si llegase al país, inmediatamente sería apresado y no podría ir a la oficina de la Dirección Nacional de organizaciones Política del CNE, en Quito.



Hubo algunas voces que pedían, que por las implicaciones sanitarias de la pandemia del covid-19, se pudieran aplazar los tiempos de las primarias o que la aceptación de las candidaturas fuera vía telemática, lo que habría permitido que Correa hubiese tenido la oportunidad de inscribir su candidatura para vicepresidente.



El cambio, el reglamento allana el camino para que Correa busque una potencial candidatura para la elección de asambleísta del exterior, pues el movimiento que lo auspicie debería organizar una elección primaria y si si ganara, podría inscribir una candidatura en el consulado de Bruselas, ciudad en la que está empadronado.