Audiencia de juicio del caso Sobornos se terminó en la madrugada del 6 de marzo del 2020; el veredicto se conocerá en otra audiencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A la 01:30 de este vienes 6 de marzo del 2020 finalizaron las audiencias del caso Sobornos.

Los jueces deberán convocar a una nueva audiencia para dar su veredicto. Aún no se sabe la fecha.



La fiscal Diana Salazar solicitó al Tribunal considerar agravantes para el expresidente de la República Rafael Correa por considerarlo ‘autor mediato’ del delito y para los demás funcionarios públicos y empresarios por ser autores directos.



Según la Fiscalía, Correa es autor mediato “por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos”.



Salazar dijo que los autores directos son Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Christian Viteri y Viviana Bonilla.



Aseguró que ellos “de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresarios, asesoraron dentro de la estructura, recaudaron y registraron los sobornos y se beneficiaron de los mismos”.



De los empresarios procesados dijo que “con conciencia y voluntad ofrecieron y entregaron sobornos”.



Según la Fiscal, en el caso de Yamil Masshu, las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia. Por eso no se presentó acusación en su contra.