Directivo de radios incautadas ofrece pago de salario para el 28 de septiembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los trabajadores de las radios incautadas Súper K800, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo (antes Revolución) reclaman el atraso de sus sueldos correspondientes a julio y agosto pasados. La preocupación se ahonda por la cercanía para culminar septiembre, con lo que el retardo se incrementaría aún más.

En el complejo donde funcionan las cuatro emisoras, en el norte de Guayaquil, los 42 empleados que suma el grupo continúan laborando. Sin embargo, uno de sus representantes, Rodolfo Enríquez, comentó este miércoles 26 de septiembre del 2018 que la situación volvió insostenible la capacidad financiera y familiar de los trabajadores.



La Gerencia General de las cuatro radios reconoció a este Diario el problema económico. Detalló que para cancelar los sueldos de julio, agosto y septiembre se necesitan unos USD 80 000; hay mora patronal por 36 meses en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por USD 680 000; y se debe al Servicio de Rentas Internas otros (SRI) 200 000.



Enríquez comentó que esta es una problemática que vienen sufriendo desde el año pasado. “Nosotros buscamos que nos atiendan, nos ignoran, prácticamente no existimos, pasan las administraciones y nadie nos da una solución. En lo personal me genera mucho incertidumbre, tuvo que retirar a mi hijo de la universidad por no poder pagar, queremos que nos atiendan”, reclamó.



Él indicó que en marzo pasado los medios incautados pasaron a ser administrados por la Medios Públicos EP, antes estaban bajo el régimen de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP).



Carlos Alvarado, gerente de las radios, reconoció el problema pero aseguró que él está trabajando para buscar soluciones recién desde hace 90 días, cuando asumió el cargo. Vía telefónica le dijo a este Diario que en ese lapso ha identificado que las agencias publicitarias adeudan desde hace dos años una cartera por USD 240 000, monto que ayudará a inyectar fluidez económica.

​

“En las últimas 72 horas conversé con las agencias y unas de ellas están pagando. Con ello este día viernes (28 de septiembre) cancelaremos lo que se adeuda el mes de julio y el mes de agosto y septiembre habrá que esperar un poco”, refirió. Solo para solventar los salarios de julio sumarían unos USD 27 000.



Alvarado explicó que en su corta gestión se ha recuperado a los medios y que ha recuperado sintonía. Una de ellas (El Telégrafo), dijo, estuvo parada cinco meses por falta de pagos de energía eléctrica.



El directivo comentó que, además, se identificó otro problema: las cuatro radios se mantienen como inactivas en la Superintendencia de Compañías.

“Esto es por falta de liquidez, los anteriores administradores no quisieron firmar los estados de cuenta de cada uno de los medios, yo firmé sin tener que hacerlo para librar a las empresas y así tengan continuidad. Recién estamos sacando el estado financiero del año 2016”.