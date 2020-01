Radiación alta se mantendrá en la capital hasta el jueves 16 de enero del 2020

LEA TAMBIÉN

El Inamhi ya lo había advertido, enero sería un mes con alta radiación ultravioleta. Los rayos ultravioletas son un tipo de energía que no se la puede ver, pero que llega desde el sol hasta la tierra, y que tienen un efecto particular en la capital. Como Quito se ubica en la línea Equinoccial, los rayos caen de manera perpendicular lo que los vuelve más agresivos.

Edgar Vaca, técnico en meteorología del Inamhi, indica que las condiciones son complejas a nivel nacional, pero más aún en provincias de la Sierra como Pichincha e Imbabura, donde el nivel de UV supera incluso los 12.



La escala utilizada para medir los UV señala que de 0 a 7 la radiación va de muy baja a moderada, y de 8 a 16, alta o muy alta. Los niveles mayores son considerados extremos.



Vaca explica que pese a estar en época lluviosa, las últimas semanas se ha registrado una anomalía en los niveles de radiación. Esto ocurre porque hay cielos con poca nubosidad lo que permite un mayor ingreso de la radiación ultravioleta. Los picos se presentan mayormente desde las 10:00 hasta las 16:00. Este año se han registrado índices superiores a 14, es decir, extremadamente altos, donde lo recomendable es no salir a la calle.



La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Ambiente registra picos alarmantes en la ciudad. A las 11:00 de este lunes 13 de enero del 2020, según información que maneja la Secretaría con los solmáforos (aparatos similares a un semáforo que miden el nivel de radiación ultravioleta), el nivel más alto se registro en el sector de la Jipijapa, en el norte de la capital, donde se alcanzó los 11. La recomendación en ese grado es no exponerse al sol innecesariamente. Buscar la sombra, utilizar sombrero, gafas y ropa de manga larga.



Las Cuadras, en el sur de la urbe, es el sector donde menor nivel se registraba a esa misma hora, es decir 7, un nivel donde la recomendación es permanecer a la sombra, utilizar sombrero y gafas .



Según el histórico que maneja la Secretaría de Ambiente, usualmente el mes en el que se registran los índices de radiación ultravioleta más altos del año es en agosto. El año pasado, por ejemplo, de los 31 días de ese mes, en 27 el nivel llegó a ser muy alto, y en un día fue extremo, es decir, no se recomendó salir a la calle a las personas.



Sandra Dávila, cosmeatra y propietaria de Hidrapiel, comenta que en días de abundante sol es frecuente recibir pacientes con quemaduras en la piel, especialmente en el rostro, cuello, pecho y brazos. La única forma de evitar las afectaciones es no exponerse al sol. El bloquedor solar ayuda, así como la utilización de gorra y gafas, pero es preferible evitar la exposición.



Si inevitablemente debe salir, Dávila recomienda colocarse bloqueador solar 30 minutos antes de entrar en contacto con el sol y volver a aplicarlo cada hora. Explica que las actividades diarias que se realizan al aire libre, como caminar, hacen que el cuerpo transpire y el sudor retira el bloqueador. Si es posible, dice, utilice un paraguas.



Dávila advierte que llegan a consulta mujeres con secuelas de exposición al sol, quienes aseguran haberse colocado maquillaje que contiene bloqueador y que pensaron que era suficiente, pero no es así. Esos cosméticos son usualmente elaborados en países donde la radiación no es tan alta como en el nuestro, por lo que en Ecuador su protección es casi nula. Es indispensable utilizar bajo el maquillaje una capa de bloqueador.



El someterse al sol sin protección, genera envejecimiento prematuro de la piel, aparición de manchas, melanomas, e incluso pude provocar cáncer.



En el caso de los niños, es fundamental que salgan a la escuela con gorra, y además, colocarles bloqueador solar. Dávila sostiene que los menores de edad usualmente no cumplen con la disposición de colocarse el bloqueado cada hora, por lo que lo ideal en su caso es hablar con las autoridades del plantel o con la maestra para que les permita a los niños quedarse bajo techo en horas de recreo y educación física. Es fundamental mantenerlos hidratados, por lo que el termo con agua no puede faltar.



Además del elevado nivel de rayos UV, estos días se ha registrado un incremento en la velocidad del viento. El Inamhi indica que normalmente, bordea los seis metros por segundo, es decir 4 kilómetros por hora. Sin embargo, los últimos días hay ráfagas que sobrepasan los 20 kilómetros por hora. Esa fuerza es suficiente para ocasionar levantamiento de techos que no estén sujetos, ramas de árboles y demás.



Según el Inamhi, este comportamiento se mantendrá durante los próximos tres días en la provincia de Pichincha. En el resto de callejón interandino, explica, ya está ingresando humedad. De acuerdo al análisis, se espera que para el fin de semana se empiece a generar una cobertura nubosa y chubascos aislados en Quito.