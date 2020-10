Carlos Rabascall confirma que inscribirá su candidatura a la Vicepresidencia con UNES

LEA TAMBIÉN

El político guayaquileño Carlos Rabascall confirmó que será inscrito como candidato a la Vicepresidencia por la Unión por la Esperanza (Unes), una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó 48 horas para que la coalición subsane los requisitos que no cumplió el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa.

“Ayer, 31 de septiembre del 2020, se dio un gran paso que es permitir que en 48 horas se inscriba el nuevo binomio y en efecto mi nombre, Carlos Rabascall, va a ser el binomio vicepresidencial con Andrés Arauz como candidato a la Presidencia”, afirmó este 1 de octubre en una entrevista radial en FM Mundo.



El pleno del CNE aprobó, con tres votos a favor, el informe recomendó que se niegue la inscripción de la candidatura de Arauz, porque la cédula ingresada para su calificación no corresponde al documento de identidad del aspirante.



También se recomendó reemplazar la candidatura a la Vicepresidencia de Correa, por estar incurso en inhabilitaciones y tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho. El expresidente no aceptó presencialmente su precandidatura, como lo establece el reglamento de Democracia Interna.



Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático (CD), afirmó que la Ley y el Reglamento Electoral les dio la razón. Afirmó que esperan la notificación del CNE para empezar el trámite de subsanación.



Explicó que en el caso de Rabascall debe hacer aún en una Notaría su declaración juramentada que debe presentar. “Si logramos culminar los documentos necesarios, aunque sea en la noche, subiríamos la inscripción de la candidatura hoy mismo de ser posible”.



Menoscal dijo que, una vez que realicen aquello, correrán 72 horas de plazo para que los impugnen u objeten. “Pasado ese plazo ya quedaría en firme; si impugnan, tengo 48 horas para responder”.



Luego de ello, deberá conocer nuevamente el caso el pleno del CNE. “Eso es una resolución más sencilla, ya no hay que analizar informes jurídicos ni nada de eso, ya haces solamente la resolución de aceptación”.