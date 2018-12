137 267 pasajeros se movilizarán desde Quitumbe por el feriado de la Navidad

LEA TAMBIÉN

Una alta afluencia de pasajeros se registró la mañana de este viernes 21 de diciembre del 2018 en la terminal terrestre interprovincial de Quitumbe (sur de la capital), al inicio del feriado de Navidad.

Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), alrededor de 137 267 viajeros se registrarán allí estos días para movilizarse a otras provincias en 4 797 unidades.



El ambiente era de alegría por viajar a otras ciudades para celebrar la Navidad con las familias, pero también hubo preocupación porque en las ventanillas de algunas compañías se colocó el cartel con el mensaje: "no hay boletos".



Los usuarios sentían inquietud porque no había cupos para movilizarse. Algunos buscaban hacer escalas en otras provincias con tal de llegar a su destino. "Mi esposo viaja a Loja y no encuentra espacio", manifestó Nelly Parra. El hombre hará un trasbordo en Cuenca para luego ir al sur del país junto a su hijo.



Katherine Wong estaba en la misma situación porque no alcanzó a comprar boleto para Guayaquil. Su objetivo es viajar hoy, pero si no lo consigue esperará hasta mañana. "Quiero ver a mi hija y traerla a Quito porque vivo acá".



Esperaba con impaciencia porque la cooperativa a la que acudió para comprar los tiquetes se quedó sin sistema informático.



En algunas compañías de transporte se terminaron los boletos. Alexandra Cerezo, cajera de TransEsmeraldas, aseguró que 20 buses con capacidad para 40 pasajeros estaban copados hoy.



Viviana Vega, de la cooperativa Loja Internacional, indicó que el boletaje se vendió en su totalidad para movilizarse al sur del país. "El lunes habrá más cupos".



En otras firmas no fue igual. Myriam Medina, cajera de la cooperativa Putumayo, aseguró apenas el 40% del boletaje para viajar hoy a Sucumbíos se ha vendido. Aspira que hasta la noche se completen las plazas que faltan.



Carlos Aimacaña se moviliza junto a sus hijos y amigos a la comunidad Tipishca en Putumayo-Sucumbíos. No tuvo problemas en adquirir espacio. "A las 21:00 de hoy salimos".