Jorge Yunda considera que la remoción le subió el rating

Daniel Romero (I)

Jorge Yunda regresará a su oficio de comunicador. La tarde de este viernes, 1 de octubre del 2021, recurrió a la red social TikTok para difundir un video en donde dice que el proceso de remoción le servirá para subir su rating.

En su cuenta de Twitter colgó un video bajo el mensaje: “Pronto al aire”. En las imágenes hay otro mensaje que dice: “Como cuando te botan y no saben que te subieron el rating”.

Primero, Yunda aparece con gestos que demuestran tristeza. Está parado y se apoya en una pared. Al final del video sonríe y las imágenes terminan.

Pronto al aire 🙂 pic.twitter.com/XAphDGSffS — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) October 1, 2021

El miércoles pasado, la Corte Constitucional (CC) decidió aceptar la acción extraordinaria de Santiago Guarderas.

Eso significó que las sentencias de primera y segunda instancia que otorgaron una acción de protección a favor de Yunda, quedaron sin efecto.

Desde ayer, jueves 30 de septiembre del 2021, Guarderas asumió la Alcaldía.

Así, el conflicto por el cargo terminó ya que el exalcalde no tiene otro recurso legal al cual recurrir para mantenerse en el cargo.

Yunda también cambió su descripción en la red social Twitter. Actualmente se lee que es “Alcalde electo en las urnas de Quito”.

Esto tiene relación con su último pronunciamiento tras la decisión de la CC cuando escribió: “Gané en las urnas. Asumí la Administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia. Nunca cedí principios y eso me pasó factura, pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes. Seguiré luchando internacionalmente por ustedes. Me voy en paz. Suerte a los que quedan”.