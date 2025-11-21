Volcamiento de camión cierra la E35 en Tababela y complica la movilidad en Quito

A las 04:15, una alerta llegó a la Línea Única para Emergencias 911. El mensaje informaba sobre un siniestro de tránsito en la E35, a la altura del intercambiador de Tababela, en Quito. Según el reporte, un camión se volcó sobre la vía y afectó la circulación en la zona.

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El ECU911 activó de inmediato su protocolo de respuesta. La central coordinó el envío de personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Policía Nacional para atender la emergencia y evaluar las condiciones del lugar.

Cierre vial y labores de respuesta

Los equipos que llegaron al sector confirmaron el cierre total del tránsito en sentido norte–sur. Esta medida permite a los organismos de socorro trabajar con seguridad mientras atienden el siniestro y revisan los riesgos asociados al volcamiento del vehículo.

Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se mantienen en el punto y realizan desvíos para ordenar el flujo vehicular, que registra complicaciones desde primeras horas de la mañana.

Según el informe preliminar de los organismos de socorro, una persona resultó herida y recibió atención prehospitalaria en el sitio del incidente por parte de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

Recomendaciones para la ciudadanía

El ECU911 pide a los conductores tomar vías alternas para evitar el congestionamiento y facilitar las labores operativas en el lugar del siniestro. Las autoridades también recordaron la importancia de conducir con precaución, sobre todo en zonas de alta circulación y durante la madrugada, cuando la visibilidad es menor.

Las instituciones de respuesta permanecen en el sitio hasta habilitar nuevamente la vía y garantizar condiciones seguras para reanudar el tránsito.

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