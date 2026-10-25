Un video muestra el triple choque en el que falleció el DJ Carlos Fraga

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

A las 05:16 de este domingo 25 de octubre ocurrió un triple choque en San Antonio de Pichincha, en la Mitad del Mundo; una de las víctimas es Carlos Fraga, un conocido DJ de Quito. El ECU-911 y el Cuerpo de Bomberos de Quito informaron que uno de los vehículos se volcó tras el siniestro de tránsito.

Así ocurrió el triple choque donde Carlos Fraga perdió la vida

Por el tremento impacto, dos de las cuatro personas fallecieron, según Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Según él, uno de los dos murió en la casa de salud donde era atendido. También, hay dos heridos más.

Tanto el ECU-911 como el Cuerpo de Bomberos informaron que cuatro personas fueron víctimas del siniestro de tránsito.

Hasta ahora no se saben las causas del accidente de tránsito. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudió al lugar para investigar y recoger las pruebas del triple choque.

El video de una cámara de seguridad de la zona muestra los momentos previos al siniestro de tránsito. En la grabación de apenas 22 segundos se observa una primera imagen en la cual se ven que un vehículo atraviesa rápidamente por una de las calles y luego en una segunda escena se produce el fatal triple choque.

Un vehículo rojo queda de lado, mientras que el que iba a toda velocidad, de color plateado, se vuelca. En otro video, que también circula en las redes sociales, se observa que los vehículos quedaron muy destruidos. El tercer vehículo es un taxi.

El siniestro de tránsito sucedió en la Av. 13 de Junio, en San Antonio de Pichincha y calle Equinoccial, en el norte de Quito.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo atendió una emergencia por la colisión de tres vehículos livianos en la Av. 13 de Junio, en San Antonio de Pichincha, norte de Quito. 🚑 Tres personas resultaron heridas y, lamentablemente, una falleció. 🧑🏼‍🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados y los trasladon a una casa de salud. 🚒 En el lugar trabajaron 12 efectivos y cinco vehículos. ⚠️ Por favor, conduce con precaución. No pongas en riesgo tu vida. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 25, 2026

Los restos del DJ Carlos Fraga son velados en Quito

Carlos Fraga, de 48 años, nació en Ibarra, en Imbabura, y se radicó en Quito. Lo apodaban el “cirujano de las mezclas”. Sus primeras pruebas fueron con casetes y cinta adhesiva: cortaba y unía fragmentos de canciones a mano. Él trabajaba en Radio Canela, del cual fue su cofundador.

Los seguidores y simpatizantes de Carlos, DJ Fraga, llegaron para acompañar a sus familiares.

Sus restos son velados en la Sala Venecia del Memorial Necrópoli, en Quito, desde las 14:00, según la información que proporció Jorge Yunda, principal de la estación, durante un programa radial que se realizó en honor a su compañero. Sus restos descansarán en Ibarra.

Siniestros de tránsito en Quito