Video muestra cómo un presunto habitante de calle golpea a una mujer en el norte de Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un hombre golpeó en el rostro a una mujer que caminaba por una vereda en la intersección de las avenidas Río Coca y 6 de Diciembre, en el norte de Quito. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad del sector y ocurrió cuando ambos caminaban en sentidos opuestos.

El video muestra que el hombre se acercó a la mujer cuando ambos se cruzaron y la golpeó en el rostro, sin que se observe una interacción previa entre ellos. La mujer cayó al suelo inmediatamente después del ataque. Mientras ella quedó en la acera, el hombre cruzó la calle y huyó del sitio.

El ataque en la v. 6 de Diciembre quedó registrado en video

Las imágenes muestran al presunto agresor mientras avanza por una de las aceras. Vestía un buzo blanco y pantalón negro. En sentido contrario caminaba la mujer, quien llevaba ropa roja y una mascarilla.

El hombre continuó su recorrido hasta encontrarse con la mujer. En ese momento se acercó y le propinó un golpe en el rostro. El video no muestra una conversación ni otro tipo de interacción entre ambos antes de la agresión.

Tras recibir el golpe, la mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo. El hombre siguió su camino, cruzó la avenida 6 de Diciembre y se alejó del lugar.

Otros peatones que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliar a la mujer después del ataque. Según la información de la Policía Nacional, algunas personas que presenciaron la agresión también intentaron detener al hombre.

Sin embargo, el presunto agresor consiguió escapar antes de que llegaran los uniformados. Las cámaras de seguridad registraron parte de su recorrido mientras se alejaba del sitio.

Policía busca al presunto agresor

El teniente coronel de Policía Miguel Cadena, jefe de operaciones del distrito Eugenio Espejo, señaló que el presunto agresor sería un habitante de calle que tendría problemas de salud mental.

El oficial también explicó que la Policía no recibió un llamado de alerta en el momento de la agresión. Esta situación impidió que los uniformados recibieran una alerta inmediata que facilitara la búsqueda del sospechoso en los alrededores.

La Policía informó que la mujer se encuentra en buen estado de salud. El golpe y la caída le provocaron algunas lesiones, pero las autoridades señalaron que su estado no reviste mayores complicaciones.

Después del hecho, la Policía Comunitaria inició acciones relacionadas con el caso. La institución no precisó mayores detalles sobre las diligencias que realiza.

Los uniformados continúan buscando al presunto agresor. El objetivo es localizarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

El caso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el momento en que el hombre se acerca a la mujer, la golpea y luego escapa del lugar, mientras otras personas intervienen para auxiliarla.

Esto paso hoy de mañana en plena 6 de diciembre y rio coca. La gente está loca. pic.twitter.com/Izq0HIm9vZ — Alejandro (@AlejitoCuzco) September 29, 2026

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