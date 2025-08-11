El ECU 911 reportó cómo están los ingresos a Quito la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025, que marca el retorno de los ciudadanos después del feriado por el 10 de agosto. Las vías del norte, sur y valles presentan diferentes dinámicas en el tráfico.

Al norte, por la Mitad del Mundo, se registró presencia de filas de autos, aunque con circulación fluida.

En el peaje de Oyacoto, también existían dos filas de vehículos que avanzaban lentamente.

En tanto, en el puente peatonal de Tambillo, la Panamericana Sur, el ingreso a Guayllabamba, la autopista General Rumiñahui y el redondel de Palugo el tráfico era fluido y sin congestiones.

El reporte del ECU 911 sobre las vías de ingreso, tras el feriado del 10 de agosto, se dio alrededor de las 17:00.

Los feriados que aún restan en 2025 para Quito y el resto del país, luego del 10 de agosto

Después de este fin de semana largo, en Ecuador quedan cinco feriados nacionales más hasta que termine el año:

Independencia de Guayaquil:

Miércoles 9 de octubre , se traslada al viernes 11 de octubre .

, se traslada al . Día de los Difuntos:

Domingo 2 de noviembre , se traslada al viernes 1 de noviembre .

, se traslada al . Independencia de Cuenca:

Lunes 3 de noviembre , se mantiene ese día.

, se mantiene ese día. Navidad:

Miércoles 25 de diciembre, no se traslada.

Estos días de descanso están definidos por el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público, con base en las reformas publicadas en el Registro Oficial No. 906 del 20 de diciembre de 2016.

El calendario oficial de feriados lo emite el Ministerio de Turismo, que también promueve actividades para dinamizar el turismo interno durante estos días no laborables.

Los traslados buscan incentivar el turismo y la economía local

La política de mover ciertos feriados al viernes o lunes más cercano tiene como objetivo fomentar el turismo interno y dinamizar la economía en distintas regiones del país.

El Ministerio de Turismo ha respaldado esta medida como una forma de generar ingresos en sectores clave como el alojamiento, la gastronomía y el transporte.

