El Cuerpo de Bomberos Quito informó sobre un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este viernes 26 de diciembre en el norte de la capital. El hecho ocurrió en la avenida Las Palmeras y av. Eloy Alfaro, una de las arterias con mayor carga vehicular de la ciudad, especialmente en horas nocturnas y de madrugada.

Más noticias

La emergencia movilizó a personal operativo del organismo de socorro, que acudió al sitio para atender a las personas afectadas y asegurar la zona. La atención se coordinó con otras entidades municipales, debido a la necesidad de restringir la circulación vehicular en el sector mientras se desarrollaban las labores de respuesta y control.

Según el reporte, cuatro vehículos habrían estado involucrados en la colisión de esta mañana, entre ellos un tráiler.

Atención de emergencia en la av. Las Palmeras

Los bomberos acudieron al lugar del siniestro durante la madrugada, tras recibir la alerta por el choque registrado en la avenida Las Palmeras, en el sector de Zámbiza. En el sitio, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron afectadas por el incidente.

Para la atención de esta emergencia, la institución desplegó dos vehículos especializados y un equipo conformado por 10 efectivos. El personal realizó las labores correspondientes para asistir a los heridos y gestionar la escena del siniestro, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para otros conductores que transitaban por la zona.

Una vez controlada la situación, los bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente en vías de alta velocidad como la avenida Simón Bolívar.

Cierre vial y restricciones de tránsito en Zámbiza

De forma paralela, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió información sobre las afectaciones a la movilidad provocadas por el siniestro. La entidad detalló que el hecho se registró en el sector de Zámbiza, específicamente en el cruce de las avenidas De las Palmeras y Eloy Alfaro.

Debido a la emergencia, la AMT dispuso el cierre total de la avenida Las Palmeras. La restricción afectó el sentido de circulación de occidente hacia oriente, mientras el personal operativo ejecutaba los procedimientos necesarios en la vía.

Agentes civiles de tránsito se ubicaron en el sector para desviar el flujo vehicular y reducir el riesgo de nuevos incidentes. La AMT también exhortó a los conductores a circular con precaución y a respetar las indicaciones del personal en la vía, con el fin de mantener la seguridad vial durante la atención del siniestro.

Las autoridades recordaron que la colaboración de los usuarios de la vía resulta clave para facilitar la labor de los equipos de emergencia y evitar congestiones o accidentes adicionales en zonas intervenidas.

💥🚙 #EmergenciasUIO | La madrugada de hoy, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolivar, a la altura de la Av. Las Palmeras.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas.



🚒 En el lugar trabajamos con dos… pic.twitter.com/tlKYazj3PK — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 26, 2025

Te recomendamos