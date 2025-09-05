Un siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este viernes 5 de septiembre en la av. Simón Bolívar, a la altura de una universidad, sector con alta siniestralidad.

Emergencia en la av. Simón Bolívar causó trancón

El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer que la llamada de auxilio ingresó a la central única del 911 a las 04:21 de este viernes.

En la llamada, se informó que un vehículo se habría volcado sobre la vía, luego de chocar contra un poste.

Desde la Sala Operativa del 911 se gestionó la movilización del contingente de los organismos de primer orden para asistir a las personas afectadas.

Así, se coordinó con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos Quito y la Empresa Eléctrica Quito, para que se realice el reemplazo del poste de luz eléctrica que fue derribado en el siniestro.

Vía habilitada

Estas instituciones articuladas acudieron al sitio y constataron la emergencia. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos dieron a conocer que no hubo personas heridas en este siniestro.

Personal de la AMT gestionó el flujo vehicular, debido a que se generó un trancón en la zona mientras se solventaba la emergencia.

Para atender el siniestro se cerró la circulación; sin embargo, una vez que se pudo retirar el vehículo y trasladarlo a un patio vehicular, los agentes de tránsito habilitaron la circulación vehicular por la av. Simón Bolívar.

Aunque la vía está habilitada, es importante que circules con precaución, pues personal de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) continúa trabajando en la zona del percance.

