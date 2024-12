Las fiestas de Quito se festejan conociendo a la capital. El turismo comunitario es una alternativa para lograrlo en los últimos días del feriado del 6 de diciembre de 2024.

Las 33 parroquias rurales son una de las alternativas para visitar, empaparse de la historia y los atractivos de la mano de los moradores. Quito Turismo detalla algunas rutas.

Más noticias

Turismo comunitario para seguir las fiestas de Quito

Aunque las fiestas de Quito son una oportunidad para recorrer la ciudad, las parroquias rurales tienen una oferta turística permanente, con gastronomía típica y la oportunidad de compartir oficios tradicionales.

Si de turismo comunitario se trata, uno de los puntos fijos es la comunidad Yunguilla. Los moradores le apuestan a este giro para, además de sostener la economía, proteger los recursos naturales de la zona.

En este 2024, en Berlín, el Centro de Turismo Comunitario de Yunguilla ganó un premio por sus prácticas sostenibles.

Se trata del To Do Award, que es un concurso internacional establecido desde 1995, otorgado por la organización to award International Contest Socially Responsible Tourism, cuya sede es en Seefeld, Alemania.

Yunguilla es una comunidad ubicada a una hora en el noroccidente de la urbe, en la parroquia Calacalí. Está compuesta por 55 familias y 166 habitantes.

Son 3 636,84 hectáreas de conservación y uso sustentable. Es un valle entre los 1 572 y los 3 150 metros sobre el nivel del mar.

Yunguilla y las actividades

Yunguilla tiene actividades para que visitantes compartan con los habitantes. Foto: Comunidad Yunguilla.

En Yunguilla hay opciones con guía y sin guía. Eso sí, con reservación, que puede ser a través de yunguilla.org.ec. Cuentan con hospedaje.

Hay recorridos: educación ambiental, camino de los Yumbos, convivencia en la comunidad y Yunguilla-Maquipucuna, así como el restaurante mirador.

La Ruta Escondida

La Ruta Escondida comprende cinco parroquias, se puede acceder por la vía junto al río Pisque, pasando Guayllabamba, o por la ruta Culebrillas.

Perucho: la tierra del cultivo de mandarinas, con una gastronomía típica (como el sancocho peruchano) y la opción de compartir la elaboración de vinos a base de la fruta, mermeladas, etc.

Puéllaro: uno de los atractivos es la iglesia antigua, así como el Cerro de la Luz y la opción de compartir los emprendimientos de sus moradores, quienes preparan pan de café, galletas, salsas y tienen avícolas. La organización Mirador Torres San Pedro y Cerro La Luz están entre las guías.

Atahualpa: se destaca abundante producción de leche y frutas. Se puede recorrer fincas agrícolas y ganaderas.

Chavezpamba: es un mirador natural desde donde se puede divisar el Nudo Mojanda Cajas y Fuya Fuya.

San José de Minas: cuenta con ruta de las cascadas, el santuario de la Virgen de la Caridad y Jatumpamba.

Llano Grande y sus saberes

La comuna Llano Grande combina la identidad y evolución de la cultura Quitu-Cara. Además, está la alternativa de visita el taller ArtEucalipto. En el sito se puede, junto a artesanos, elaborar artículos en masapán.

En huerto Alli Allpa, en cambio, es un destino para aprender la preparación de chicha de jora y se ofrece una degustación.

Nari Cosmética Natural y Sacha Loma también están entre los puntos de turismo comunitario. Los visitantes pueden ver el cultivo de hierbas medicinales y la producción de cosméticos naturales.

Otro lugar en la ruta es la finca Algarrobo ver de cerca los bordados artesanales y compartir la experiencia con las creadoras.

Reservas naturales

Amagusa se encuentra en el Chocó Andino, parroquia de Pacto, junto al Mashpi Lodge. Este es un destino ideal para la observación de aves.

Además, la zona cuenta con un diverso ecosistema de bosque nublado, con una variedad de especies de aves y animales. La reserva constituye, como refieren desde Quito Turismo, un esfuerzo de conservación.

En Nono está la reserva Pahuma, con bosques nublados del Chocó Andino. La pesca deportiva es una de las actividades para realizar solo o en familia. A su vez, conocer el parque central de la localidad y degustar humitas, chocolate caliente, entre otros platillos.

La parroquia de Nono es conocida por su biodiversidad de orquídeas y sus senderos hacia las cascadas de Gallo de la Peña y Pacaya.

En Píntag

Píntag, avanzando por el valle de Los Chillos, pasando el redondel conocido como El Colibrí, es una parroquia donde el recorrido empieza por el parque central, con la degustación del pan Carlitos.

Una parada fija es en el mirador de Chakana. En este hay una vista panorámica del Peñón del Isco, un importante sitio de anidación del cóndor andino.

Se suman las lagunas de Secas, Muerte Pungo y de la Mica ofrecen varias actividades al aire libre, entre estas, el senderismo mientras se disfruta de un paisaje único del páramo.