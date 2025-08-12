El Corredor Central Trolebús restableció este martes 12 de agosto del 2025 su operación habitual, luego de un cierre temporal de paradas por la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional en Quito. La movilización se desarrolló en el centro y norte de la capital y generó afectaciones en vías estratégicas de la red municipal de transporte. Aproximadamente a las 13:00 se retomó la operación de los troles.

Trolebús ya está en operación y Ecovía mantiene desvíos por la marcha del Gobierno en Quito

La Empresa de Pasajeros informó que, mientras el Trolebús ya circula con normalidad, la Ecovía mantiene modificaciones temporales hasta que concluya la jornada de manifestaciones. Los recorridos establecidos son:

Estación Río Coca – parada San Martín , retorno hacia el norte.

, retorno hacia el norte. Estación Guamaní – Marín Central , retorno hacia el sur.

, retorno hacia el sur. Terminal Quitumbe – Playón de la Marín, retorno hacia el sur.

En ambos sentidos permanecen cerradas las paradas Casa de la Cultura, Galo Plaza, Manuela Cañizares, Baca Ortiz, Orellana y La Paz, puntos cercanos al eje de la movilización.

Una movilización con trasfondo político

La convocatoria de Noboa buscó presionar a la Corte Constitucional en medio de un enfrentamiento institucional por las reformas planteadas por el Ejecutivo. Desde primeras horas de la mañana, simpatizantes del Gobierno se concentraron en distintas avenidas, lo que obligó al cierre preventivo de tramos del Trolebús y a los desvíos en la Ecovía.

El tránsito también registró congestionamientos en arterias como la avenida 10 de Agosto y la calle Tarqui, debido a la presencia de manifestantes y al operativo policial para resguardar la protesta.

Llamado a informarse por vías oficiales

La Empresa de Pasajeros exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer los cambios de operación en tiempo real. Recordó que estos ajustes responden a medidas de seguridad y prevención ante eventos que comprometen la movilidad en el Distrito Metropolitano.